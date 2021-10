El trànsit es desviarà per la RN22 durant les obres de millora de la RN20

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d'Occitània, Étienne Guyot, s'han reunit aquest dimarts a Tolosa per celebrar el V Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània. Durant la primera part de la trobada ambdós mandataris amb les seves respectives delegacions han presidit la reunió de seguiment del Comitè de Pilotatge (COPIL) de l'acord internacional entre Andorra i França de millora dels accessos rodats al Principat signat el 2017 i ha constatat els avenços en els treballs al llarg de l'any 2021. Més concretament, s'ha tractat de l'avenç del projecte de construcció d'una galeria paraallaus del corredor H2, a la carretera RN20, al municipi de l'Hospitalet, i que centra bona part d'aquest acord internacional. Espot i Guyot han tractat l'avantprojecte d'aquesta galeria de més 300 metres de longitud i han validat les properes etapes que permetrien iniciar l'obra l'estiu del 2023. Els serveis de la Direcció Interdepartamental de les carreteres del Sud-oest de França (Dirso), que s'encarreguen la implementació d'aquest programa, han anunciat que per tal de reduir el termini d'execució i evitar l'afectació viària, el trànsit es desviarà per l'antiga carretera RN22 –ara tancada–, que s'adequarà i condicionarà. Els dos mandataris han reiterat, un cop més la importància d'aquestes obres, que "milloraran substancialment l'accés al Principat des del costat francès".

Complementàriament a la reunió de la COPIL, durant el V Diàleg Transfronterer ambdues delegacions també han mantingut una reunió de la comissió de seguiment de l'acord franco-andorrà per a la gestió d'aigües. Entre altres, han repassat l'acord signat entre ambdós executius per a la connexió de les xarxes de recollida d'aigües residuals o la neteja realitzada al llac de les Abelletes aquest estiu. També han compartit els resultats de la qualitat de l'aigua de la conca.

També han participat en la reunió la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach; el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy; i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó. Per part francesa hi eren presents els prefectes de l'Arieja, Sylvie Feucher, i dels Pirineus Orientals, Étienne Stoskopf. Finalment, també s'hi ha desplaçat l'ambaixadora d'Andorra a França, Eva Descarrega, i de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet. Per part de la regió s'han unit a la trobada Fabrice De Comarmond, conseller regional i representant de la presidenta del Consell Regional d'Occitània; Christine Téqui, presidenta del Consell departamental de l'Arieja; i Nicolas Garcia, vicepresident del Consell Departamental de Pirineus Orientals.

Carta d'intencions sobre cooperació sanitària

El Govern va iniciar també el 2017 uns grups de treball de diàleg transfronterer sobre temàtiques específiques, en els quals no només participa la prefectura, sinó també representants de la regió. Un dels grups de treball establerts és el que fa referència a l'àmbit de la Salut. Precisament en el marc d'aquest el cap de Govern, el prefecte d'Occitània i el director general de l'Agència Regional de Salut d'Occitània (ARS Occitanie), Pierre Ricordeau, han signat una carta d'intencions sobre la signatura d'un futur conveni de cooperació sanitària entre Andorra i França.

Aquest conveni té per objectiu crear una relació més estreta sobre qüestions sanitàries com el trasllat de pacients, la formació de professionals o la col·laboració en àmbits com la geriatria, l'oncologia, la traumatologia, les urgències o la salut mental, entre d'altres. Els dos signataris de la carta d'intencions s'han marcat un termini de 6 mesos per finalitzar aquest projecte de conveni.

A banda, també s'han fet grups de treball d'altres àmbits. En el cas d'Ensenyament Superior s'ha tractat la mobilitat dels estudiants andorrans a diferents universitats franceses o els convenis d'estades formatives pels estudis de bàtxelor en infermeria. El grup d'Agricultura i Alimentació ha exposat els nombrosos avenços que s'han fet els darrers deu anys en el marc de promocionar els productes locals als dos costats de la frontera, amb fires i esdeveniments agrícoles, i l'estreta col·laboració amb el parc natural regional dels Pirineus Ariejans.

Finalment, per primera vegada també hi ha hagut un grup de treball centrat en el Patrimoni i l'Acció Cultural per estudiar els possibles projectes de col·laboració al voltant de la protecció del patrimoni material i immaterial o l'organització d'una visita a Andorra dels responsables culturals de la regió per permetre'ls conèixer els equipaments culturals i buscar establir una xarxa de formacions i tallers per als artistes. La propera trobada de Diàleg Transfronterer tindrà a finals de l'any vinent a Andorra.