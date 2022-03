Ubach afirma que l'habitatge de protecció oficial al país "brilla per la seva absència"

Andorra la VellaLa Unió Sindical (USdA) reitera que l'habitatge de protecció oficial al país "brilla per la seva absència". Ho ha manifestat a través d'un comunicat en el qual, en un to burlesc, assevera que les declaracions realitzades pel ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, en les quals afirma que créixer massa ràpid en habitatge a preu assequible podria ser un problema, "són més dignes d'un torero que d'un polític amb càrrec ministerial".

En aquest sentit, el president de l'entitat sindical, Gabriel Ubach felicita el "polifacètic" Filloy per "aporta el vostre toc d'humor particular" mentre diverses famílies "viuen amb angoixa les polítiques establertes pel Govern que fan que trobar un habitatge a un preu raonable i arribar a final de mes esdevingui una quimera". "Sou un crac senyor ministre i com diria Quim Masferrer vos amb l'humor que us caracteritza sou un molt bon polític", clou.