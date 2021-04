Vives presideix el sopar ofert per la CEA en el marc de la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana

Andorra la VellaEl copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, ha presidit el sopar de gala ofert per part de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) als assistents a la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana, que va tenir aquest dilluns a l'Andorra Park Hotel d'Andorra la Vella, dins els actes precedents a la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de govern.

Al sopar hi han assistit la secretària general iberoamercana, Rebeca Grynspan; el cap de Govern, Xavier Espot; la síndica general, Roser Suñé; la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol; el president de l'Organització Internacional d'Empleadors (OIE), Erol Kiresepi; el president de la CEOE del regne d'Espanya, Antonio Garamendi; i el president de la CEA, Gerard Cadena, així com una gran quantitat d'empresaris.

A la seva arribada el copríncep va ser rebut per Espot i Cadena i en iniciar-se el sopar va oferir un discurs pels assistents en el qual va refermar els objectius del desenvolupament sostenible com "un full de ruta" a seguir. A més, va declarar que el desenvolupament sostenible només serà possible amb aliances, un fet que ja era una necessitat abans de la pandèmia i "encara ho serà més en l'escenari posterior a la crisi del coronavirus". En aquest sentit, va destacar el paper de les empreses en el compliment d'aquests objectius perquè s'han de posar "al servei de les persones".

En el seu discurs, també va fer referència al Papa Francesc, procedent d'aquesta regió iberoamericana. De fet, també va recordar els riscos de la innovació tecnològica i de la ciència, com per exemple, la manipulació d'embrions. "No s'ha de fer tot el que la ciència ens permeti", va manifestar, afegint que Andorra és un país d'equilibri que ha sabut conservar la mitjana humana, combinant creixement econòmic i social mantenint "la fidelitat a les nostres tradicions i valors".

Cal recordar que la Trobada Empresarial Iberoamericana és organitzada, des del 2005, pel Consell d'Empresaris Iberoamericans, que reuneix a les organitzacions patronals dels 22 països membres de la comunitat iberoamericana.