El vot judicial supera el 32% assolint una xifra mai vista a la parròquia d'Ordino

OrdinoLa jornada electoral a Ordino s'ha desenvolupat amb normalitat i ha registrat una alta participació des de les 9 hores del matí, tot i que no s'han produït cues importants. El vot judicial, en aquest sentit, ha tingut un pes rellevant a la parròquia, ja que la modalitat de vot ha arribat a assolir un percentatge superior al 32% de participació amb un total de 620 vots. Es tracta d'una xifra mai vista a la parròquia.

Pel que fa a la totalitat de vots registrats a la circumscripció parroquial d'Ordino, a les 13 hores del migdia ja havien votat 1.012 persones, és a dir, un 53,17% de l'electorat -un percentatge quatre punts superior a la xifra del 2019-.

El col·legi electoral -que ha tornat a ser el comú d'Ordino- ha obert les portes a les 9 hores del matí sense cap classe d'incidència. Tot i això, la cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, juntament amb el batlle d'Ordino ja havien iniciat la seva activitat electoral a les 8 hores del matí a l'interior del Servei de Tràmits comunals duent a terme el recompte dels vots judicials.

Les candidates més matineres han estat Berna Coma i Alexandra Codina d'Acció Comunal i Demòcrates, que han assistit al col·legi electoral passades les 10 hores. "És important que la gent vingui a votar i pugui triar el seu representant al Consell General" ha puntualitzat Coma. "El tema Grífols és rellevant, però no determinant perquè a la parròquia hi ha moltes altres coses que són crucials també" ha assegurat la candidata.

El cap de llista de la formació integrada per PS amb X'Ordino, Jean Michel Armegnol, ha emès el seu vot al voltant de les 11:30 hores. "Penso que l'augment de vots a la Batllia pot estat relacionat amb la gent que ha preferit votar abans de marxar tranquil·lament de vacances aquest Diumenge de Rams" ha comentat.

La darrera de les candidates a formalitzar el seu vot ha estat l'abanderada d'Andorra Endavant, Jordina Bringué, qui s'ha mostrat positiva i realista, i ha assegurat que el tema 'Grífols' serà un punt determinant que decantarà el resultat en les eleccions de la circumscripció territorial.

Per altra banda, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha celebrat que al 2019, Ordino ja va ser una de les parròquies que va registrar una participació més alta. "Crec que el fet que molta gent s'hagi dirigit a la Batllia farà que hi hagi més participació. En teoria hauria de ser així" ha pronosticat. "Si arribem al 78% de participació de les passades eleccions serà un èxit total" ha afegit el mandatari.

La jornada electoral s'ha desenvolupat amb total normalitat durant les primeres hores del dia, i ha estat marcada per l'arribada de la neu i diversos veïns que, paral·lelament i just al costat de la seu electoral, celebraven la benedicció dels palmells i dels rams a l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià. Grans i petits s'han trobat a les urnes i, de fet, per a alguns com Júlia Canut, era la seva primera experiència de vot. "Estic estudiant a França i he vingut per votar. He anat seguint les eleccions des d'allà i he mirat l'últim debat" confirmava la jove de dinou anys. Per a d'altres, com Núria Solsona, de vuitanta anys, aquesta primera vegada quedava més llunyana. "Ja no recordo la primera vegada que vaig votar" reconeixia Solsona mentre comentava que anys enrere hi havia molts menys votants.

A tall d'anècdota, la primera persona a efectuar el vot ha estat la mateixa que ho va fer durant les Eleccions Generals del 2019. Es tracta d'Ana Caterina Sequeira, infermera d'urgències a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Cal recordar que a Ordino poden votar 1903 electors.