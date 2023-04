Vots amb aroma de cafè al Prat Gran

Escaldes-EngordanyLa parròquia d'Escaldes-Engordany és una en les que més partit hi ha i la victòria està més oberta després d'una llarga campanya electoral. Un fet que els votants semblaven tenir força clar, ateses les cues de votació que ja hi havia des de les nou del matí. Quan la primera electora, acompanyada del seu fill, ha dipositat les dues paperetes en les urnes nacional i territorial respectivament, darrere seu ja hi havia un total de cinc persones esperant torn en cada una de les dues meses. Un degoteig que ha estat cada cop més constant i que ha portat al punt que el cap de Govern en funcions i candidat demòcrata, Xavier Espot, o el cap de llista del PS SDP + a Escaldes, David Pérez, hagin acabat votant força més tard del que estava programat en les agendes dels partits.

"Tant el meu fill com jo teníem moltes ganes de venir. Ell ja estava a les 7 del matí a punt per venir a votar" ha explicat la primera votant de la parròquia escaldenca, la Maria del Carmen. Precisament el fet familiar és quelcom que era força palès a l'hora d'exercir el dret a sufragi. Acompanyats de pares, mares, germans o tiets, gran part dels electors no ho feien sols en el Pavelló del Prat Gran, que enguany s'estrenava com a punt de votació, ja que el Prat del Roure, l'escenari habitual, es troba en obres. Després, el que diferents vistaires han descrit com el millor càtering de les set parròquies; i és que l'aroma de cafè que impregnava el poliesportiu era una manera força entranyable d'acompanyar la papereta. Esmorzar per tots els gustos, dolços i salats, i begudes per a triar; ja al punt del migdia, el que apareixien eren plats calents per fer la primera mossegada abans de dinar o qui sap si per sortir amb l'àpat fet.

Els tres caps de llista que competeixen per la territorial, Trini Marin (DA + Acció), Ramon Tena (Concòrdia) i David Pérez (PS SDP +) no han volgut esperar a la tarda i al punt del migdia ja havien completat la feina. La més matinera ha estat l'actual ministra en funcions i excònsol escaldenca, que a dos quarts de deu ja havia votat i que ha comentat que "el principal és la participació. La ciutadania estem cridats al nostre dret universal i més democràtic". Marín s'ha mostrat convençuda a què se superarà "el 60% de participació"; quant a la campanya ha dit que "estic molt satisfeta d'haver pogut parlar amb la gent, escoltar els seus neguits i sobretot poder parlar de les problemàtiques que hi ha i traslladar les nostres propostes".

Per la seva part, Tena ha dit que "sempre és molt important que hi hagi una participació alta i nosaltres hi confiem". "Durant la campanya hem tingut molt bon retorn; s'ha anat de menys a més. I igual que el primer dia de campanya estem molt optimistes i amb molta il·lusió" ha dit el candidat de Concòrdia després de votar a dos quarts i mig de 12. Finalment, i a causa de les llargues cues, Pérez ha acabat exercint el sufragi una hora més tard i ha destacat que "ens pronostiquen una participació elevada. Ens agradaria que fos un 70% i això voldria dir que la gent ha sabut trobar l'opció adequada per ells. I evidentment, a més participació més opcions d'un canvi". "El retorn està sent bo, ens atura gent que no ens coneix i afrontem la jornada d'avui amb optimisme" explicava el candidat socialdemòcrata. Mentre la cua anava serpentejant tant dins com fora del recinte, i acostant-se l'hora de la benedicció de la palma i el palmó (no hem pas d'oblidar que és Diumenge de Rams) infants acompanyant els pares, esperant per anar a l'església de Sant Pere Màrtir i, evidentment, amb palmes i palmons, començaven a entrar en escena.

Algunes de les primeres espases de les llistes nacionals, tenien també Escaldes-Engordany com el seu punt de votació. És, com no pot ser d'una altra manera, el cas del candidat de DA, Xavier Espot. Acompanyat de part de la seva família, Espot ha rebut abraçades, felicitacions i fins i tot peticions de fer-se fotografies mentre feia els 45 minuts llargs de cua. "No tinc dades, però tot augura a una gran participació. I d'això es tracta, d'una festa democràtica. Al final, les decisions que prenem avui tenen una gran importància" ha comentat, tot afegint que "la campanya mantinguda entre els diferents candidats ha estat constructiva i en clau positiva i s'han evidenciat els diferents models de país". Espot ha volgut defugir de qualsevol polèmica i ha desitjat que la campanya de desprestigi feta des de l'exterior "no hagi tingut cap influència ni en positiu ni en negatiu". El líder taronja creu que "ens hem explicat bé i encarnem la millor opció". També ha votat a la parròquia la número 3 del PS SDP +, Susanna Vela, que ha comentat que "hem copsat durant aquests dies de campanya que hi ha cert cansament i desencís en les polítiques fetes fins ara i que podria donar-se el moment de fer un canvi". En aquest sentit, ha afegit que "crec que hem fet una bona feina i que hi ha opcions de poder-ho aconseguir".

El somriures de la primera vegada

Al punt de les dues de la tarda, Escaldes-Engordany havia superat el 55% de participació, un fet que situa les eleccions d'avui gairebé quatre punts per sobre de les que es van produir ara fa quatre anys. Precisament, al Prat Gran, s'han vist molts joves que era la primera vegada que podien votar, ja que havien fet els divuit anys entre la primavera del 2019 i aquesta. Un d'aquests era el Ramiro, que s'ha mostrat molt il·lusionat per poder exercir, per primera vegada, aquest dret. "Això té molta transcendència. És la primera vegada i votar és molt important. Tinc un dret i poder-lo exercir tan fàcilment està molt bé. La política m'interessa i volia venir a votar" ha comentat.

Entre els diferents ciutadans que han passat per les urnes aquest matí hi havia diverses personalitats i rostres coneguts de la política nacional. L'exministre Eric Jover, els ministres en funcions Sílvia Calvó i César Marquina o l'excap de Govern, Toni Martí, s'han acostat a la zona de votació. "No revelaré el meu sentit del vot" ha dit somrient Martí, però que sí que amb el vestit d'estadista posat ha indicat que "és molt crucial que el Consell General que surti avui de les urnes no trenqui consensos tan importants com és l'acord d'associació amb la Unió Europea i afronti la reforma de les pensions per garantir les dels més joves". L'exlíder taronja ha desitjat, però "una altíssima participació perquè des del 2011 hem anat baixant" i ha celebrat que "hi ha moltes llistes".

Un vot adaptat per a tothom

Una altra de les reivindicacions sovint fetes per part de la societat és la manca de facilitats per al vot per a les persones amb algun tipus de diversitat funcional. Al llarg de la matinal, l'ascensor del Poliesportiu ha portat a peu de pista diverses persones que necessitaven crosses o bé anaven amb cadira de rodes; les que ho havien demanat, anaven acompanyades d'una guia, amb un vistós polo blau que els assistia en tot el procés de sufragi. És el cas de la Regina que ha relatat que "fa quatre anys, era a l'hospital i va venir el batlle perquè pogués votar i avui soc aquí". Sobre el procés que ha hagut de seguir, ha afegit que "per anar a votar a la batllia va ser complicat perquè havia de trucar a l'assistenta social, fer uns papers i no me'n sortia. I després vaig decidir canviar, vaig trucar a tràmits, i va ser tot molt fàcil. Em van posar una noia per acompanyar-me i ha estat tot molt senzill la veritat".