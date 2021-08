Xavier Espot, el líder polític nacional més ben valorat

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, treu una nota mitjana de 6,18 segons revela l’enquesta del PARS (Panel Andorrà de Recerca Sociològica) realitzada entre 469 persones. Espot obté una millor valoració entre els majors de 45 anys (6,54). També les dones posen millor nota al cap de l’executiu, un 6,42, enfront els homes que li atorguen un 5,96.

L’estudi revela que els enquestats puntuen amb un 4,37 al cap de l’oposició, Pere López, seguit del líder de Liberals d’Andorra i ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que obté una nota mitjana de 4,21.

El PARS ha preguntat també pels cònsols majors de les set parròquies. Laura Mas, cònsol d’Encamp, és la més ben valorada pel conjunt de la població d’Andorra amb un 5,70. La segueix Francesc Camp, amb un 5,55.

Si s’analitzen les valoracions per part dels residents de la pròpia parròquia, sense ser significativa, la tendència és trobar puntuacions més altes que les atorgades pel conjunt del país, excepte en el cas d’Olga Molné, cònsol major de la Massana, on aquesta és inferior.

Els partits polítics suspenen

Demòcrates, amb un 4,52, i PS, amb un 4,24, són els dos partits polítics que treuen millor valoració entre totes les formacions del país si bé no arriben a l’aprovat. L’estudi revela una nota mitjana de 3,95 per a Liberals d’Andorra, un 3,39 per SDP i un 3,23 per Terceravia.

Un terç dels entrevistats han respost amb un no sap / no contesta, sent les puntuacions entre el 3 i el 4 i entre el 5 i el 6 les més freqüents entre aquells que sí que han respost a la pregunta.

Per franges d’edat, Demòcrates i PS treuen la millor nota entre els majors de 45 anys (4,82 i 4,31, respectivament), mentre que les persones d’entre 30 i 45 anys són els que més alt puntuen a Liberals.