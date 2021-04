La XXVII Cimera Iberoamèricana evidencia la falta d'equitat en les vacunes i tanca acords en matèria de sostenibilitat i innovació

SoldeuLa XXVII Cimera Iberoamericana ha conclòs aquest dimecres amb la participació de divuit mandataris a nivell de caps d'Estat i de govern en la Reunió Plenària. Al llarg del diàleg, els líders polítics han adoptat la Declaració d'Andorra, el compromís sobre la innovació per al desenvolupament sostenible i el programa d'acció, així com els setze comunicats especials, tots ells aprovats per consens. Així doncs, els principals acords estan relacionats amb l'àmbit sanitari, el deute i el finançament, i el medi ambient i la sostenibilitat, així com fer front a les desigualtats i lluitar per una igualtat de gènere efectiva entre dones i homes.

La secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha agraït al Govern d'Andorra l'organització d'aquesta cimera, la qual és "un espai de trobada, de diàleg i per buscar acords a la diversitat", en el que s'han orientat els treballs cap a l'agenda 2030 amb una àmplia participació en tots els nivells. "Ens hem adaptat a la pandèmia, hem projectat i enfortit la regió iberoamericana al món", ha declarat la secretària general, assegurant que han aconseguit salvaguardar el consens i l'esperança, emfasitzant que "aquesta pandèmia ens ha ensenyat que no hi ha desenvolupament si no enfrontem els nostres dèficits estructurals".

Grynspan també ha presentat cinc resultats de l'informe d'activitats. Per una banda, considera fonamental consolidar com un espai de solidaritat i col·laboració. En segon lloc, ha exposat el compromís de la regió iberoamericana amb l'agenda 2030 que es va firmar a Guatemala i "que ens va permetre créixer" i tenir un suport dels aliats internacionals. En aquest sentit, ha destacat els 39 missatges de suport que s'han rebut de països observadors i d'òrgans internacionals, com per exemple, el missatge del Papa Francesc, qui ha posat especial èmfasi en una vacunació reconeguda com un bé públic global, en un model de recuperació sostenible i en un accés a finançament extern que permeti alleugerir la càrrega de deute dels països més necessitats.

El tercer resultat de l'informe consisteix a desenvolupar tots els mecanismes per ajudar als països durant la pandèmia, mitjançant la ràpida transformació digital que ha viscut l'espai iberoamericà. D'altra banda, Grynspan també ha indicat als caps d'Estat i de Govern que s'ha de reforçar Iberoamèrica en l'àmbit internacional, ja que ha estat la regió més afectada per la Covid-19 amb un terç total de les morts. Finalment, el cinquè resultat que presenta en l'informe són els 16 comunicats especials que van aprovar els ministres de Relacions Exteriors que es divideixen en tres grups: un sobre el dret a la salut i l'accés a les vacunes, un altre sobre el clima i el medi ambient i un sobre el deute i el finançament.

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que ha intervingut de manera telemàtica, ha posat en relleu que "aquesta cimera ha de suposar un moment d'esperança davant els enormes desafiaments globals als quals ens enfrontem". És per això que ha encoratjat els dirigents a "enfortir les democràcies" i treballar en la inclusió social i el desenvolupament de les empreses, assegurant també que la pandèmia ha provocat "efectes devastadors per a les dones i la infància". Així mateix, ha fet el punt sobre el projecte Covax, encarregat de repartir vaccins a nivell internacional, assegurant que "molts països d'ingressos baixos no han rebut ni una sola dosi" en l'actualitat. Precisament, l'endarreriment en l'entrega de les vacunes generarà una reducció notable en la carrera cap a la recuperació global. En aquest sentit, ha manifestat que "el món ha d'unir-se per duplicar la capacitat de fabricació de vaccins", i ha conclòs afirmant que és necessari aprofitar l'oportunitat que brinda la situació actual "per a construir un futur millor".

Repartiment equitatiu de vaccins

En el torn d'intervenció dels caps d'Estat i de govern dels 22 països membres, els mandataris han coincidit en assenyalar que cal donar un impuls a la cooperació multilateral i al desenvolupament sostenible i inclusiu per tal de sortir reforçats de la crisi de la Covid-19. Així mateix, els representants dels països de la Regió Iberoamericana han aprofitat l'ocasió per fer una nova crida a la distribució equitativa, ràpida i eficaç de vaccins, que en l'actualitat estan fortament limitats als territoris de renda mitjana i baixa. En aquest sentit, alguns mandataris de països en desenvolupament han criticat novament el projecte Covax, que fins al moment no ha complert amb les expectatives. El canvi climàtic ha estat un altre dels temes que ha centrat el discurs dels representants governamentals, ja que es tracta d'una altra crisi en la qual cal intensificar els treballs dels Estats.

A més, s'ha tractat la qüestió referent a la bretxa digital sorgida arran de la pandèmia, que ha generat desigualtats entre països pel que fa a l'accés a les noves tecnologies, ara més importants que mai per ressorgir de la crisi. La innovació, per tant, serà un element clau per afavorir aquesta recuperació, juntament amb l'acord que es vol assolir entre els països que conformen la Regió referent a un protocol d'actuació davant futures pandèmies.