El 42% de les persones grans avaluades a Sant Julià mostren risc de depressió

En el marc de la 4a setmana de la gent gran de Sant Julià de Lòria, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha presentat aquest dimarts els resultats preliminars de la prova pilot del programa Aptitude que durant els mesos d'estiu s'ha impulsat a la parròquia, la segona que s'hi sotmet després de Canillo. La prova ha avaluat fins a 137 persones -66 dones i 45 homes- que representen una edat mitjana de 77 anys. En aquest sentit, la cap del servei d'Envelliment i Salut, Eva Heras, ha explicat que els resultats mostren com un 42% de les persones avaluades presenten risc de depressió i un 3% alguna alteració cognitiva clara, mentre que un 20% "tenen risc de patir un detriment cognitiu". A més, una altra de les valoracions a destacar és que fins a un 12% de les persones han mostrat símptomes de fragilitat a nivell funcional.

Entre els resultats obtinguts, Heras també ha assenyalat que un 59% de les persones d'edat avançada de la parròquia tenen problemes relacionats amb l'audició (hipoacúsia/sordera); un 17,5% risc de malnutrició o desnutrició, i un 13% alteració visual no corregida. Davant d'aquestes situacions de fragilitat, la cap del servei d'Envelliment i Salut ha recordat la importància d'una detecció i rectificació precoç, ja que, per contra, "podem passar a una situació de dependència" i, en aquest punt, "ja no hi ha marxa enrere".

Precisament, l'objectiu del programa Aptitude és identificar aquelles persones fràgils, "però que potser no ho saben", i donar eines perquè puguin retornar a un bon estat de salut. "La prova pilot pretén això, amb eines validades científicament, fer una avaluació de la persona en tots els àmbits per poder-la informar i que torni a una situació de robustesa", ha indicat l'experta. A més a més, ha posat en relleu que el que busca el SAAS amb aquest programa és el benestar de les persones per "endarrerir al màxim les situacions de fragilitat i els anys de dependència". "No es tracta de posar anys a la vida sinó vida als anys", ha afegit.

Una vegada presentats els resultats, ara cal acabar d'identificar les persones amb fragilitat per tal de fer el retorn i informar-les de les passes a seguir juntament amb el metge de capçalera. Quant a aquella gent gran amb problemes cognitius, Heras ha informat de les col·laboracions obertes amb l'institut Guttman de Barcelona i un grup d'investigadors de l'hospital 12 d'Octubre de Madrid, que han de permetre a les persones grans d'Andorra sotmetre's a estudis on s'exploren amb amplitud diverses àrees de la memòria.

D'altra banda, fruit d'una col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha dissenyat una sèrie d'intervencions adreçades a persones amb fragilitat que començaran a partir de 6 d'octubre. Es tracta d'unes sessions que agrupen unes quinze persones i que s'allarguen durant dotze setmanes amb l'objectiu de treballar àmbits com l'exercici físic, l'alimentació o els aspectes psicoemocionals, entre molts d'altres, per tal de prevenir discapacitats. Les sessions tindran una durada de dues hores i mitja.

Finalment, i amb motiu de la celebració del Dia internacional de la gent gran d'aquest 1 d'octubre, Heras ha anunciat que totes aquelles persones que vulguin conèixer de més a prop el servei d'Envelliment i Salut es podran adreçar a la plaça de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell entre les 10 i les 12 hores.