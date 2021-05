El 70% de població de vuit estats dels Estats Units ha rebut una dosi de vacuna

WashingtonVuit estats dels Estats Units han administrat una dosi de la vacuna contra la Covid-19 a almenys el 70% de la població, segons dades dels Centres per a la Prevenció i Control de Malalties (CDC, en anglès). Aquests estats són Rhode Island, Hawaii, Maine, Massachusetts, Nou Hampshire, Nova Jersey i Vermont. Segueixen a aquestes zones Nova York, que ha administrat almenys una dosi al 51,6% de la seva població; Maryland, al 67,6%; Nou Mèxic, al 63,8%; i el Districte de Columbia, al 49%.

Entre els estats que van més lent en la campanya d'immunització estan Wyoming, Idaho, Alabama, Oklahoma, Alabama, Geòrgia, Indiana, Arkansas, Mississipí, Geòrgia, Carolina del Sud, Virgínia Occidental i Tennessee.

Les dades dels CDC indiquen que en el conjunt del país 162,4 milions de persones han rebut almenys una dosi de la vacuna (48,9% de la població) i que més de 129 milions estan completament immunitzades (38,9%). El president dels Estats Units, Joe Biden, s'ha marcat l'objectiu d'arribar al 70% dels adults amb almenys una dosi rebuda abans de la celebració del 4 de juliol, el dia de la independència del país.

Conforme avança la vacunació els contagis diaris han anat descendint i per primera vegada en onze mesos la mitjana diària setmanal de nous casos als EUA va ser el divendres menor a 30.000 infeccions, una xifra que no es veia des de juny de l'any passat. Així i tot, els Estats Units continua sent el país més afectat per la pandèmia amb 33,1 milions de casos detectats i més de 589.000 morts, d'acord amb la Universitat Johns Hopkins.