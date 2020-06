Avís taronja per fortes tempestes a partir d'aquest dimarts a la tarda

El Servei Meteorològic Nacional ha activat l'avís taronja, després de gairebé dos anys sense fer-ho, davant la previsió de fortes tempestes durant aquest dimarts a la tarda i també al llarg d'aquesta nit. Es preveu que les precipitacions puguin acumular fins a 25 mil·límetres en 30 minuts, i aniran acompanyades de fortes ràfegues de vent, calamarsa i activitat elèctrica. Segons s'informa a través de les xarxes socials, a partir del migdia i fins a les sis de la matinada, serà el període en què la tempesta tindrà una major intensitat. Es preveu que les precipitacions s'aturin a primera hora de la nit, però es reprendran amb intensitat durant la matinada.

El departament de Protecció Civil es manté a l'espera de veure l'evolució de les previsions, tot i que a través de les xarxes socials també ha demanat anul·lar aquelles sortides a l'exterior que puguin suposar un risc, així com tenir precaució mentre se circula per la carretera, evitant els desplaçaments innecessaris.

Per la seva banda, el Cos de Bombers recorda de la perillositat de les tempestes d'estiu a la muntanya. Per aquest motiu, recomanen consultar les previsions meteorològiques abans de fer una sortida i canviar de plans si la previsió és dolenta; portar l'equipament i la roba adients; no refugiar-se sobre arbres aïllats, roques o tendes de campanya; no córrer, ja que suposa una atracció pels llamps; no aturar-se en pics ni en carenes; desfer-se de tot aquell material metàl·lic que es dugui a sobre, com pot ser el cas de mosquetons o bastons; tenir en compte les ràpides crescudes dels torrents i dels rius, i si no és possible refugiar-se, ajupir-se sobre les puntes dels peus ajuntant els talons.