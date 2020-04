Un mort més al Cedre fa pujar la xifra de defuncions a disset

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dissabte en l'habitual roda de premsa per donar a conèixer les últimes dades referents a l'evolució del brot de la Covid-19. En aquest sentit, Benazet ha anunciat que novament s'ha de lamentar la mort d'un usuari del Cedre, un fet que fa que el nombre de defuncions a Andorra sigui de disset.

Pel que fa a les dades actualitzades, a hores d'ara hi ha registrats 466 casos, 428 són de caràcter actiu, i dels quals 93 formen part del personal sanitari. A l'hospital hi ha ingressats 47 positius, dels quals setze romanen a la Unitat de Cures intensives (UCI). En aquest sentit, Benazet ha celebrat que durant aquest divendres, una persona va ser extubada degut a una favorable evolució del seu estat de salut. En aquesta línia, i segons ha subratllat el ministre, la corba d'ingressats "sembla que s'ha estabilitzat".

Benazet s'ha referit també a la proposta d' Oriol Mitjà, basada en el desconfinament esglaonat i seguint el patró invers al que es va dur a terme per l'episodi de confinament. En aquest sentit, ha explicat que en un principi "aquesta no és l'estratègia plantejada per Andorra". Per Benazet, la segona fase comença per fer una anàlisi d'anticossos a la població per tal de conèixer el nombre de contagis i defenses reals dels ciutadans.

El ministre de Salut ha defensat que una vacuna que curi la malaltia pot trigar varis mesos a arribar, ja que abans de ser efectives en humans han de ser sotmeses a diferents proves mèdiques per tal de conèixer amb certesa quina és la seva efectivitat. D'altra banda, s'ha referit també al fàrmac Remdesivir que va recomanar Oriol Mitjà. En aquest sentit, ha explicat que és un farmàc retroviral que es va utilitzar durant la pandèmia de l'Ebola i que va donar bons resultats, pero que ara per ara, degut a les restriccions, Andorra no disposa d'aquest medicament. Pel que fa a les mascaretes, el ministre ha demanat a la societat que es faci ús d'aquest producte, ja que cada cop més "s'està demostrant la seva efectivitat i pot acabar esdevenint com a ús obligatori".

Tanmateix, el ministre ha seguit animant a la gent a que segueixi confinada per benestar de la tota la ciutadania i per evitar un més que probable col·lapse del sistema sanitari. Les dades de Mobilitat reflecteixen, en aquest sentit, que s'ha pogut apreciar una disminució de vora del 85% de vehicles a les carreteres. Tot i això, la policia està fent controls per evitar que la gent no respecti el confinament.