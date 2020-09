Comencen les obres de la passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall

Les obres que han de permetre la creació de la passarel·la entre la plaça del Poble d'Andorra la Vella i el carrer de la Vall ja han començat. Els treballs, que s'haurien d'haver iniciat a finals de novembre del 2019, s'han vist endarrerits a conseqüència de les dificultats tècniques que presenta la infraestructura, sobretot pel que fa a la instal·lació de la pilona que l'ha de sustentar. Tot i això, des de fa uns dies es pot veure operaris treballant en les bastides muntades a la façana de l'edifici del Govern i també als que hi ha a tocar del Consell General. Aquesta passarel·la ha de ser una de les portes d'entrada, tal com ja vam informar l'ARA Andorra, d'una macroplaça que començarà a la zona de la Casa de la Vall i s'unirà per l'altra banda amb tota la coberta del futur casino, que serà una realitat el 2022.

651x366 Vista aèria. / ENGITEC Vista aèria. / ENGITEC

Malgrat que els treballs s'inicien ara, les obres es van adjudicar el 2018 a la societat Construccions Modernes per un import de 631.900 euros i un termini estimat d'execució de sis mesos. La previsió era que la nova passarel·la estigués enllestida aquest estiu, però no ha estat fins a la segona quinzena d'agost quan s'ha començat a fer les actuacions necessàries. L'obra s'emmarca en el conveni que el Govern, el Consell General i el comú d'Andorra la Vella van signar el 2010 perquè l'executiu impulsés aquest pas per a vianants, que suposarà una nova entrada al centre històric de la capital.

D'altra banda, la construcció de totes les infraestructures necessàries per fer realitat la macroplaça contribuiran a dinamitzar una zona estratègica per a la capital, ja que és allà on s'ubica tant el Consell General, com el comú, l'edifici administratiu del Govern, el Centre de Congressos i el futur casino, entre altres. Amb tot plegat també s'incrementarà el nombre de places d'aparcament a la zona, i es permetrà connectar el centre històric amb la part alta de Meritxell i Prat de la Creu.