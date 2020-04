Desinfecció continuada, ús de mascaretes i vestidors limitats a una sola persona en la reobertura de les botigues de roba

El sector de la moda prepara el retorn a l'activitat envoltat d'incerteses. Mentre a Europa empreses com Mango i Desigual ja comencen a reobrir botigues amb protocols per garantir la seguretat de clients i treballadors, a Andorra se segueix treballant en com serà aquesta reobertura.

Entre les mesures que es comencen a aplicar en diversos països d’Europa hi ha el reforç de la neteja continuada de les botigues, especialment en la zona d’emprovadors i en els taulells. A més a més, fer controls d'aforament, obligar els clients a portar guants, utilitzar gels hidroalcohòlics, restringir l'accés als vestidors a una única persona, desinfectar les peces de roba que els clients es provin i no comprin, o reduir els horaris d’obertura comercial.

Empresaris del sector consultats per l’ARA Andorra han explicat que veuen “del tot lògiques i necessàries” les mesures. A Andorra, en opinió dels mateixos empresaris, aquestes haurien de centrar-se sobretot en “desinfectar els vestidors i els taulells continuadament i en l’ús de mascaretes” tant per part dels empleats com dels clients. Afegeixen que “tots els clients s’hauran de netejar les mans amb gels hidroalcohòlics a l’entrada a l’establiment i els empleats ho faran de manera continuada mentre duri la seva jornada laboral”. També veuen amb bons ulls, finalment, “l’ús dels emprovadors es faci d’una persona en una”.

Mentre continua el tancament, el sector es reinventa i aposta per les vendes online, incloent promocions i descomptes. A l’Estat espanyol, un dels més productius en el sector tèxtil, es calcula que l’impacte sobre la facturació anual a causa de l’emergència serà d’un 37%, informa l’Agència Catalana de Notícies.