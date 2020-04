Detingut després d'amenaçar l'exparella amb un ganivet de cuina

La policia va detenir aquest diumenge, pels volts de les 22 hores, un home resident de 26 anys a Andorra la Vella com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic i amenaces amb arma blanca. Segons informen les autoritats policials, el detingut s'hauria desplaçat al domicili de la seva exparella, indret on es va produir una forta discussió que va desencadenar una agressió per part de l'home i una sèrie d'amenaces amb un ganivet de cuina.

Aquesta és una de les dues detencions que el Cos de Policia ha fet durant la darrera setmana (del 6 al 12 d'abril). La primera intervenció es va dur a terme aquest dijous, quan un home resident de 41 anys va ser detingut per un presumpte delicte contra la vida, en concret estaria acusat d'un homicidi per imprudència.

Cal recordar que com ja es va fer públic la setmana passada, la policia va ser requerida després d'assabentar-se d'un atropellament a Escaldes-Engordany. La víctima, una dona resident de 62 anys, va patir unes lesions molt greus que van derivar en un trasllat en helicòpter fins a l'hospital de Sant Pau, a Barcelona. Després de ser atesa pels sanitaris, la dona va perdre la vida l'endemà.