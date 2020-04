Traslladen a Barcelona la dona atropellada a prop de la Dama de Gel

La dona de 62 anys que ha resultat ferida en ser atropellada a primera hora de la tarda ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital de Sant Pau de Barcelona per la gravetat de les seves ferides. La víctima, que caminava a prop de l'illa Carlemany, concretament al carrer de la Valira, ha patit politraumatismes severs.



Des de la policia han informat que els fets han tingut lloc quan passaven cinc minuts de les tres de la tarda quan el conductor d'una furgoneta Renault Trafic amb matrícula andorrana ha patit una sortida de la via i posteriorment ha atropellat la vianant. El conductor, un home resident de 41 anys, ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte de lesions per imprudència, i passarà a disposició judicial en les properes hores.