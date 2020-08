Discrepàncies per l’alçada dels nous passos elevats de la capital

La recent construcció d’uns nous passos elevats en dos punts dels carrers de la Creu Grossa, prop de la cruïlla amb Doctor Molines, i a Ciutat de Valls, a l’altura de les escoles, han generat controvèrsia entre veïns, vianants i conductors que circulen per les aquestes vies. La polèmica està servida entre els qui defensen aquests passos elevats d’asfalt com a element de seguretat i els que, sense estar-hi en contra, opinen que es tracta d’estructures desproporcionades donades les característiques dels carrers.

El primer dels dos alentidors motiu de discòrdia ha estat construït al carrer de la Creu Grossa. S’ubica prop d’un punt on la via s’estreny molt a causa dels edificis que hi ha a banda i banda, cosa que fa imprescindible que els vehicles redueixin la velocitat. No obstant, l’ alçada del nou pas elevat fa que circular-hi, especialment quan es tracta de vehicles de transport de mercaderies o ambulàncies que es dirigeixen a l’hospital, sigui una incomoditat afegida a la ja de per sí complexa xarxa viària de la capital.

El nou alentidor construït fa tot just un parell de setmanes a Ciutat de Valls s’ha convertit també un destorb afegit per als vehicles, més tenint en compte que a pocs metres n’hi ha un altre que si bé no és tan pronunciat compleix correctament amb la seva missió. Això fa que en tot just una vintena de passes els vianants puguin triar entre un pas elevat o un altre, una duplicitat també qüestionada per alguns veïns.

Conductors que passen per un i altre carrer coincideixen que les proporcions d’aquests nous elements de reducció de velocitat “ són exagerades i, si bé fan una bona funció per als vianants, perjudiquen el pas als vehicles”. En declaracions a aquest mitjà, professionals del transport i conductors que habitualment circulen per aquests carrers demanen que el comú opti per “alternatives menys agressives amb els cotxes com els semàfors de dissuasió” que es posen vermells si a la zona hi arriba un vehicle amb excés de velocitat, o “una senyalització vertical i horitzontal més clara, bandes rugoses o altres mesures menys contundents i més amables per les carrosseries”. Afegeixen que si es fan passos elevats s’agafin com a exemple els que hi ha a Príncep Benlloch o l’ avinguda Meritxell, “més suaus per als vehicles i igualment segurs per als vianants”.