Més de 300 persones ateses al SAD

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que ofereix el ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha atès al llarg del 2020 un total de 313 persones, una xifra similar a la que es va registrar l’any passat. Cal destacar que vint d’aquests usuaris eren persones que es trobaven en processos de final de vida a domicili. Aquest servei, com no podia ser d’una altra manera, s’ha hagut d’adaptar a les conseqüències de la Covid-19 i així, des de l’inici de la pandèmia, es van aturar temporalment els serveis d’acompanyament i també els d’aquelles persones que els familiars van poder atendre. De fet, es van prioritzar les persones que vivien soles o les que no tenien família al país. A més, recorden que s’han atès els usuaris dels centres de dia que han hagut de tancar arran de la pandèmia i que es van quedar sense aquesta atenció. A més, els professionals del SAD han donat resposta a totes aquelles persones que per confinament i/o contagi per la Covid-19 dels familiars principals han estat en aïllament domiciliari. I, a més, hi ha hagut una col·laboració estreta amb els serveis de l’àmbit privat, segons subratllen des del SAD, per compartir atencions domiciliàries.

Cal destacar que el perfil majoritari dels usuaris del SAD són persones que viuen soles i/o aquelles de les quals la família no se’n poden fer càrrec; persones en procés de fi de vida que volen continuar vivint al seu domicili; usuaris que per l’edat necessiten suport per continuar vivint a casa seva; persones majors de 85 anys amb un grau de dependència de 2/3; i també es dona suport als cuidadors principals per a l’atenció diària dels seus familiars. Malgrat aquests perfils majoritaris, cal destacar, però, que el SAD està atenent, a hores d’ara, 26 persones de menys de 60 anys.

Les principals funcions que duen a terme les professionals del SAD són el suport a la higiene i la cura personal; ajuda físico-motriu (aixecar del llit, enllitar, caminar...); cura i control de l’alimentació; supervisió de la presa de medicació; suport en hàbits de la vida diària (alimentació, organització de la llar...); acompanyament fora de la llar, com per exemple a fer visites mèdiques; socialització i orientació i suport de les persones cuidadores.

Segons la tipologia de la patologia patida per la persona atesa, cal destacar que 96 persones presentaven malalties cardiovasculars, mentre que 45 tenien demència o Alzheimer; 43 eren un pacient fràgil i 42 havien patit algun traumatisme. També s’han atès persones que han patit un ictus (28); neoplàsies (20); malalties degeneratives (setze); patologies respiratòries (tretze); patologies mentals (set) i autisme (tres).

Per parròquies, la gran majoria són d'Andorra a Vella i Escaldes-Engordany, on el SAD va atendre, respectivament 98 i 71 persones; 52 eren d’Encamp; 43, de la Massana; 36 de Sant Julià de Lòria; set d’Ordino i sis de Canillo.

Cal recordar que des del 2017 el SAD és gestionat pel ministeri d’Afers Socials, que en va assumir la competència en virtut de la llei de serveis socials i sociosanitaris, ja que fins llavors havien estat els comuns els encarregats de donar aquest servei.