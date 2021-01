Més visitants al parc natural de Sorteny

El parc natural de la vall de Sorteny ha rebut 25.482 persones aquest estiu, una xifra molt supeior als 17.669 visitants que va rebre l’any 2019. Les dades es desprenen del recent informe de tancament per saber la freqüentació del parc entre el juny i el setembre que ha fet públic aquest divendres el comú d'Ordino.

L’ increment de visites de 7.813 persones, que representa un augment del 44,22%, "destaca i confirma l’atracció que van suscitar els espais naturals de la parròquia en el context de la pandèmia aquest estiu", afirmen. La mitjana diària de freqüentació des de l’1 de juny i fins el 30 de setembre, ha estat de 209 persones, a diferència de les 145 visites de l’any passat. En canvi, s’ha detectat una davallada del 18% en la freqüentació de l’oficina d’informació, a l’entrada del parc, respecte al 2019 que va tenir un 42,31% més de demandes d’informació, fet que confirmaria un perfil de visitant prèviament documentat o coneixedor del territori. La implantació del nou pla de transport parroquial, i la integració de Sorteny a la línia regular amb freqüències de trenta minuts, s’ha valorat com un fet molt positiu en les xifres obtingudes.

"L’interès natural i científic de la vall de Sorteny atrau públics molt amplis i diversos, des d’esportistes a naturalistes o senderistes", constaten. A més, recorden que la recent declaració de la vall d’Ordino com a reserva de la biosfera situa Sorteny "a la zona zero" de l’interès natural i paisatgístic de la parròquia. Des del comú afegeixen que els últims anys "s’ha fet un esforç per incorporar el parc a l’oferta de sortides familiars, gràcies també a l’accessibilitat del refugi borda de Sorteny i els diferents itineraris que hi ha per fer". En aquest sentit, cal recordar que per al públic familiar, aquest estiu es va proposar una sortida amb els ramaders de la parròquia per mostrar les saleres de l’Estanyó i explicar com el bestiar de l’alta muntanya necessita menjar aquest mineral. També s’han inaugurat conferències al jardí botànic. El 2019 es va inaugurar una ruta de fàcil accés, el mirador del Grau de la Llosa, en el marc d’activitats del 20è aniversari del parc. Al territori hi ha dos dels pics més destacats de la parròquia, la Serrera i l’Estanyó. Per ordre en el nombre de visites, els llocs que desperten més interès o més freqüentats són el refugi, el mirador, l’estany de l’Estanyó, el jardí botànic i per últim, els senders interpretatius.