Patrullant amb el mòbil carregat

L’ARA Andorra publicava aquest divendres un vídeo que registrava la imprudència d’un ciclista que canviava de sentit de la marxa al bell mig del túnel del Pont Pla. Una infracció del Codi de circulació que no només posa en perill la integritat de qui la comet, sinó també de tercers. De seguida que l’article ha començat a circular per les xarxes socials, s’han omplert de comentaris, com ve sent habitual, per a tots els gustos, i han proliferat documents amb registres d’altres imprudències.



Divendres, dues dones creuaven per la CG2 a la Massana, lluny d’un pas de vianants i sense semàfor. El mateix dia, un home creuava la carretera de l’Obac, en un tram perillós per la poca visibilitat i la velocitat que agafen els vehicles si no hi ha trànsit, i on recentment va morir una persona atropellada. Des d’aleshores, hi ha instal·lat un semàfor i un pas de vianants, però per alguns sembla que pesen més els costums antics que el risc de patir un accident. Dijous, per les xarxes també corria un vídeo d’uns ciclistes que canviaven de sentit de la marxa davant del Punt de Trobada.



La difusió d’un vídeo o fotografia d’una infracció no pretén estigmatitzar ni assenyalar cap col·lectiu. Però si se’n parla, sí que contribueix a generar consciència col·lectiva sobre conductes que s’haurien d’evitar per no posar en risc la integritat física de qui la comet i dels qui passaven per allà.



Ara bé, també cal recordar que l’ús del mòbil mentre es condueix ja no comporta la multa irrisòria de 20 euros que es pagava amb l’antic Codi de circulació, sinó que ara, amb la darrera reforma legal, suposa una infracció greu amb una sanció de 200 euros i la possible retirada del permís. I el que és més important, les distraccions al volant provoquen un de cada tres accidents de circulació mortals. I és, precisament, l’ús de dispositius electrònics mentre es condueix, la primera de les causes de distracció.



Que una infracció, creuar per on no és permès o canviar de sentit de la marxa on és prohibit, no porti a una altra infracció, gravar amb el mòbil mentre s’està conduint.