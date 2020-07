La Policia és la institució més ben valorada

El Centre de Recerques Sociològiques (CRES) ha preguntat sobre la sensació que transmetien les institucions andorranes més enllà de la seva gestió, i en tots els casos la resposta va ser força positiva. La policia, amb una nota de 7,2 per als andorrans i un 7,73 per als no andorrans, és la institució que més confiança transmet. La menys valorada pels nacionals són els coprínceps amb un 5, tot i que fins aquest any i des del 2013 sempre suspenien, i els sindicats amb un 5,35 pels no nacionals. Val a dir que el director del CRES, Joan Micó, ha confessat que “per rigor, s’hauria de valorar de manera separada els dos coprínceps, ja que no es perceben per igual, però el CRES en fa una mitjana de les dues notes”. Pel que fa al Govern com a institució, va rebre un 6,9 dels andorrans (respecte al 5,5 de l’any passat) i un 7,61 dels no andorrans (el 2019 el van puntuar amb un 6,37).