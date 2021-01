Prop de tres milions d'euros per subvencionar el peatge del túnel d'Envalira pels ciutadans del Pas

El ministeri d’Ordenament Territorial ha fet pública aquest dijous la subvenció per al peatge del túnel d’Envalira per als usuaris que resideixen o treballen al Pas de la Casa per al període 2021-2025. Així, segons detalla el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), la subvenció suma un valor total de prop de 3 milions, concretament de 2.933.587,39 d’euros.

Cada anualitat preveu un pagament de gairebé 600.000 euros. Durant el 2021, l’executiu abonarà 569.377 euros; 577.918 durant el 2022; 586.587 el 2023; 595.386 el 2024, i fins a 604.317 pel que fa al 2025.