"Situació de risc" a segona ensenyança d'Encamp, i no pel Covid-19

El ministeri d'Ordenament Territorial ha licitat les obres de reforç del mur ancorat a l'escola andorrana de segona ensenyança de la Vall d'Orient, a Encamp, en la modalitat d'emergència. Es tracta d'una intervenció que té com a objectiu reforçar la seguretat estructural d'aquesta infraestructura, construïda entre els anys 2006 i 2007. El mur on es durà a terme la intervenció és objecte de seguiment i inspeccions periòdiques anuals. La darrera que es tenia fins a la data, de l'estiu del 2019, indicava que els valors de tensió dels ancoratges estaven dins dels valors de seguretat establerts. Un cop s'ha fet la revisió d'enguany, s'ha constatat un increment molt elevat de la tensió del mur, degut molt probablement, tal com indica l'últim informe elaborat per enginyers especialitzats, a un moviment del terreny posterior que no era previsible.



Així doncs, el ministeri ha encarregat amb caràcter d'emergència una obra que permetrà assegurar la infraestructura. La intervenció implica construir una nova filera d'ancoratges i bigues metàl·liques que s'adossaran sobre el parament del mur. També es preveu instal·lar un sistema per drenar l'aigua que pugui acumular-se rere la paret. La declaració de modalitat d'emergència de les obres suposa que un cop s'acabi el termini per presentar ofertes el 9 de setembre, els treballs comencin de manera immediata. La durada prevista de les obres és de tres mesos. Paral·lelament, des que es va tenir constància de l'informe, el mes d'agost, es mesura diàriament la instal·lació per comprovar si hi ha moviments que indiquin un augment de la inestabilitat del mur.



El titular d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha declarat aquest dimarts que es tracta d'una "situació de risc", per la qual cosa s'ha decidit "extremar les precaucions". Aquesta intervenció suposa un problema afegit a l'inici del curs escolar, que ja es veurà alterat per l'evolució de la Covid-19. La voluntat del Govern és reubicar als alumnes afectats, concretament als que estudien a les aules que donen al pati de la planta baixa del centre, a la mateixa parròquia d'Encamp. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, té prevista aquesta tarda una reunió amb la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, "per començar a afrontar la cerca d'aquests espais" per reubicar els alumnes, entre els quals pren força la idea d'emprar espais del Complex esportiu i cultural per a fer les classes. A hores d'ara, però, es desconeix quants alumnes es veuran afectats, ja que els encarregats de fer els treballs hauran de dir quantes aules hauran d'estar buides.



Els espais afectats quedaran desocupats fins que es pugui assegurar un nivell suficient de solidesa del mur. En aquest sentit, Torres ha volgut tranquil·litzar les famílies del centre, ja que la resta d'alumnes que continuen gaudiran d'un espai "100% segur". Torres i Vilarrubla, juntament amb membres dels seus equips, s'han reunit aquest dimarts al matí amb la direcció de l'escola i amb representants de cada departament de les àrees d'aprenentatge per informar-los de la situació.