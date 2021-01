Sospiten que la soca britànica podria ser darrera de “l'explosió” de casos a Sant Vicenç d'Enclar

Preocupa la situació als centres geriàtrics que han patit rebrots del SARS-CoV-2 en aquests darrers dies. “Estem davant un rebrot contingut de la malaltia, hi ha el virus circulant pel Principat però no té la intensitat que vam patir durant el novembre”, ha explicat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui ha expressat la seva “preocupació” per l'afectació del coronavirus entre el personal i els residents d'aquests centres.



Andorra té aquest dilluns 23 pacients hospitalitzats, dels quals n'hi ha 19 a planta i cinc a l'UCI, tres d'ells amb ventilació mecànica. Provinents de centres geriàtrics hi ha 22 pacients del Cedre, 11 de Salita i 10 de Sant Vicenç d'Enclar. En aquesta darrera clínica geriàtrica, Benazet ha explicat que la transmissió de la malaltia “ha anat molt més de pressa que els brots que havíem tingut fins ara”. L'ha qualificat de “brot explosiu” perquè en una setmana han aparegut tots els positius.



Davant aquesta situació, el Govern sospita que darrera d'aquesta infecció massiva hi podria haver la soca descoberta al Regne Unit i que està començant a ser dominant a Europa, amb casos detectats a la majoria de països. Una soca que podria transmetre's a més velocitat que les anteriors. Aquest fet, juntament amb què alguna persona de la clínica fos un “gran infectador” podrien ser el motiu que s'ha traduït en les xifres difoses. Per aquest motiu, Benazet ha informat que han enviat mostres a laboratoris espanyols perquè n'estudiïn el genoma i confirmin si la soca britànica ja és present, o no, al país.



Segons Martínez Benazet, aquesta ràpida propagació del virus també pot ser causada pel "fenomen dels grans contagiadors", que són aquella minoria de persones que compten amb una gran capacitat de transmissió. Aquest fet, per tant, combinat a la possible presència d'una soca, més "algun altre element que s'està analitzant", podrien ser els causants de la rapidesa en la propagació entre els residents i professionals. Precisament, des de Salut s'ha informat que la inspecció que s'ha dut a terme al centre sociosanitari "no ha mostrat cap error en els protocols". Sant Vicenç d'Enclar compta aproximadament amb una cinquantena de residents i més d'una trentena de professionals, això representa que només al voltant d'entre vuit i onze usuaris, i una mica menys de la meitat del personal, no estan infectats.



Cal assenyalar que la possible presència d'alguna de les soques de la Covid no s'ha detectat només en aquesta residència. Martínez Benazet ha confirmat que també s'està duent a terme un estudi genòmic a algunes famílies, ja que s'han detectat quinze positivitats arran d'una reunió familiar, i "això no ho vam veure en la primera fase de la pandèmia". Per tant, ara s'estan analitzant tots aquests aspectes "que ens interessen i ens obliguen, a tots, a prendre precaucions", com ara restringir les relacions socials i continuar amb les mesures de protecció actuals.