Unicef anima la població a incloure'ls en el testament

"Alguna vegada t'has preguntat com podries ser solidari quan ja no estiguis?" Això és el que pretén respondre Unicef Andorra en motiu del Dia Internacional del Llegat Solidari.

Ja fa nou anys que varis països europeus, entre ells Andorra, van acordar celebrar cada 13 de setembre aquesta data per recordar a la població que poden seguir ajudant més enllà de la vida, a través del testament solidari.

A través de la guia Vides que Donen Vida, es mostra com col·laborar amb UNICEF a través d'un llegat o una part d’una herència. Així mateix, s’explica com es gestionen totes les herències que reben i com s'utilitzen per garantir la supervivència, l'educació i la protecció de milions d’infants.

El Testament Solidari per Unicef és una forma de col·laborar mitjançant la qual, d'una manera molt fàcil, es pot ajudar a la infància més vulnerable en un futur. Així, segons explica la directora d'Unicef Andorra, Marta Alberch, "la solidaritat s'estendrà a futures generacions, aconseguint un món millor per als nens i nenes, les seves famílies, la seva comunitat i el seu país". Alberch també afegeix que, "no cal que siguin grans fortunes o nombroses propietats. Qualsevol aportació, per petita que sigui, marca la diferència en la vida de molts infants a tot el món".

Hi ha diverses formes de tenir Unicef present a les últimes voluntats: realitzar un llegat d'un bé concret com, per exemple, uns estalvis, un cotxe o unes joies; nomenant a l'organització com cohereu amb d’altres persones o institucions; o, en el cas que no hi hagi hereus, nomenar Unicef hereu universal, fent-lo beneficiari de tots els seus béns. El traspàs, segons recarma l'entitat, es fa amb totes les garanties, i un cop sufragades les despeses i donat compliment a les obligacions legals i fiscals que hi pugui haver, es destina als programes de suport a la infància més vulnerable.