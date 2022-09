Acció Feminista exigeix la despenalització de l'avortament en un any

Andorra la VellaAcció Feminista exigeix que el Govern despenalitzi la interrupció voluntària de l'embaràs en un any, abans del 28 de setembre del 2023, Dia d'acció global per un avortament legal i segur. Ho han fet públic a través d'un comunicat, en el qual reclamen, una vegada més, que es garanteixin els drets sexuals i reproductius de les dones amb la legalització de l'avortament de manera lliure. "El cos de les dones ens pertany només a les dones i, per tant, hauríem de ser nosaltres les úniques amb dret a decidir sobre la nostra llibertat sexual i reproductiva", indiquen.

D'aquesta manera, recorden que la legislació actual nega a les dones la possibilitat de decidir sobre el seu propi cos i exerceix "una autoritat violenta i patriarcal" sobre el cos de la meitat de la població, i destaquen que "no hi ha cap llei que suposi un control similar sobre el cos d'un home". L'entitat assevera que, amb l'empara de la Constitució, la llei reconeix el dret a la vida, però prohibeix interrompre l'embaràs en qualsevol supòsit, fins i tot en els casos que es posa en risc la vida de la dona perquè es prioritza la vida d'un "ser no nat" davant la de qualsevol dona.

"Estimem la vida, i és per això que volem que es desenvolupi en plenes garanties de dignitat, seguretat i llibertat", asseveren, recordant que el fet que no sigui legal al país, no n'impedeix la pràctica, tot ressaltant que moltes dones encara es desplacen cada any a territoris veïns per poder exercir el seu dret a decidir sobre el seu propi cos. I destaquen que mantenir la penalització de l'avortament "criminalitza aquestes dones, obligant-les a interrompre l'embaràs lluny de casa seva, precaritzant, encara més, les que no tenen els mitjans o els recursos suficients per fer-ho". En aquest sentit, posen com a exemple San Marino, que ha legalitzat la pràctica des del passat 1 de setembre després de dir, sí a l'avortament a través d'un referèndum.

Des d'Acció Feminista també posen en relleu que fins a onze països membres de les Nacions Unides, entre els quals hi ha França, "governada per un dels nostres coprínceps", han recomanat al Principat la legalització de la interrupció voluntària de l'embaràs i lamenten que tot i els esforços que s'estan duent a terme per l'acord d'associació amb la Unió Europea i les "ganes" del Govern per equiparar-se als països que la conformen, "Andorra és, juntament amb Malta i el Vaticà, l'últim reducte europeu que penalitza l'avortament".

Davant tot l'exposat, l'entitat torna a exigir al Govern que faci un pas endavant i revisi i modifiqui la legislació amb "urgència" per adequar-la als convenis ratificats per Andorra per garantir la llibertat sexual i reproductiva de les dones. A més, manifesten que consideren "paternalistes i hipòcrites" els arguments de l'executiu per evitar fer-ho, com són la incapacitat per aconseguir la majoria parlamentària, la necessitat de modificar la Constitució o el risc de perdre la sobirania. "Exigim que Andorra deixi de ser un dels tres únics estats europeus que no respecten el dret a decidir de les dones i que passi a formar part dels que garanteixen l'avortament legal, segur i gratuït. Volem que sigui llei", conclouen.