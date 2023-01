Adhesió del 50% de docents de primària del sistema francès a la vaga

Andorra la VellaUn 50% dels professors de primària del sistema d’educació francès i un 30% en el Lycée han decidit fer vaga amb una afectació a més de 700 nens i cinc centres de primària tancats durant la jornada d’avui. Els sindicats francesos confien a donar un cop en la taula aquest dijous contra la voluntat del Govern d’Emmanuel Macron d’augmentar de 62 als 64 anys l’edat mínima per a jubilar-se (amb 42 o 43 anys cotitzats). Han convocat per a aquest dijous una vaga general contra aquesta mesura, la més dura sobre el sistema de pensions des que el president Nicolas Sarkozy va elevar en 2010 l’edat legal de jubilació dels 60 als 62.

El text, que serà presentat el dilluns que ve en el Consell de Ministres, també exigirà haver cotitzat 43 anys a partir de 2027 per a cobrar una pensió completa, en lloc de 2035 com està previst en la legislació actual. Aquells que no aconsegueixin cotitzar durant tot aquest període hauran de jubilar-se als 67 anys o bé acceptar una pensió bastant més baixa.