Admès a tràmit el recurs contra la llei de sanitat presentat per Terceravia i el PS

Andorra la VellaEl Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit la demanda del recurs directe d'inconstitucionalitat presentada per Terceravia, amb el suport del Partit Socialdemòcrata (PS), en relació amb la Llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, de seguretat pública i de sanitat, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública.

L'objectiu de la demanda, segons va explicar el president del grup parlamentari de Terceravia, Josep Pintat, és "esvair els dubtes sobre la inconstitucionalitat o no d'alguns dels punts de la llei". D'aquesta manera, la tasca del TC se centrarà a estudiar si el text respecta els principis que dicta la Carta Magna, i tindrà un període de dos mesos per fer un dictamen, tot i que és possible que es demani una pròrroga si així es considera oportú.

Durant l'anunci de la presentació del recurs, Pintat el va descriure com un "exercici de cintura política i de responsabilitat envers tota la ciutadania". Terceravia ja va plantejar al ple del Consell General tots els dubtes entorn de la constitucionalitat o no d'alguns dels articles d'aquesta llei, però va optar per presentar el recurs al TC perquè és "l'únic" organisme que pot resoldre la situació.

Tanmateix, el líder parlamentari va assegurar que "aquest recurs no va en contra de ningú", sinó que "va a favor de totes i tots els nostres ciutadans". És per això que, des de la visió de la formació, "el que s'està fent és crear jurisprudència al voltant dels drets fonamentals i, per tant, donar seguretat jurídica a la ciutadania".