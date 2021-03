Alemanya aposta per un confinament estricte durant la Setmana Santa

Disponible en: cat

SabadellAlemanya està colpejada per una "nova pandèmia", en què la variant britànica de la Covid -19 és predominant, ha dit aquesta matinada Angela Merkel després de reunir-se durant 11 hores amb els presidents dels lands i acordar un tancament estricte durant la Setmana Santa per frenar-ne la propagació. La cancellera ha dit que el país està en "una situació molt greu" i ha anunciat la limitació de les reunions a cinc adults de dues bombolles entre l'1 i el 5 d'abril. Els alemanys es van quedar sense Nadal i es quedaran també sense Setmana Santa. Bars, restaurants i activitats d'oci i culturals continuaran aturats almenys fins al 18 d'abril. Només s'obriran els comerços essencials i es recomana teletreballar fins a aquesta data.

Merkel també ha fet costat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en la seva amenaça de bloquejar les exportacions de vacunes d'AstraZeneca que es produeixen a les fàbriques dels Països Baixos per garantir el subministrament a què la farmacèutica anglo-sueca s'havia compromès amb Brussel·les. "Tenim un problema amb AstraZeneca. I decidirem amb responsabilitat", ha afegit.

Així Alemanya posa el "fre d'emergència" i atura el pla de desescalada que s'havia començat a aplicar a principis d'aquest mes, davant l'evidència que el nombre de contagis de covid-19 al país no només ha deixat de baixar, sinó que ja fa setmanes que puja i, de fet, en els últims dies s'ha disparat.

Indicadors a l'alça

Lothar Wieler, president del Robert Koch Institut (l'organisme que fa el seguiment oficial de la pandèmia a Alemanya), ja havia avisat l'11 de març que hi havia "indicis molt clars" que el país s'encaminava a una tercera onada, i les dades dels últims dies apunten en la mateixa direcció. Segons les xifres oficials difoses per l'institut que Wieler presideix, aquest dilluns Alemanya ha registrat 7.709 nous contagis de Covid-19, però la mitjana de l'última setmana se situa en 13.000 infeccions. Això representa un increment del 30% en una setmana, ja que dilluns passat el nombre de casos nous era de 10.000 de mitjana en els set dies anteriors. El 14 de febrer, aquest indicador va assolir el nivell més baix des de l'octubre, amb 7.153 contagis, i des de llavors la xifra no ha deixat de pujar. Amb tot, encara està molt lluny dels més de 25.000 casos diaris que es van arribar a registrar just abans de Nadal. Les defuncions, en canvi, mantenen una clara tendència a la baixa: en l'última setmana se n'han registrat, de mitjana, 185 cada dia, quan fa un mes n'hi havia més de 400.

El govern federal i els regionals van pactar al febrer que les mesures de contenció es podrien començar a relaxar en aquelles regions i districtes en què la incidència acumulada se situés per sota dels 35 casos setmanals per cada 100.000 habitants, tot i que posteriorment es va elevar el llistó fins als 50 casos. Ara per ara, cap dels 16 lands està per sota d'aquest valor, i només una quarantena dels més de 400 districtes no el sobrepassen. Al conjunt del país, la incidència acumulada és de 107 casos per 100.000 habitants en una setmana, 24 punts més que dilluns passat. El 14 de febrer es va assolir el nivell més baix des de la tardor, amb 57 casos.

Mentrestant, la campanya de vacunació segueix avançant molt lentament: segons les últimes dades disponibles, corresponents a divendres, dels 27 països de la Unió Europea, Alemanya és el 7è amb un percentatge més baix de població vacunada, un 12,5%. Un 3,9% ja han rebut les dues dosis.

Comerços tancats des de Nadal

Alemanya va superar la primera onada, la primavera passada, amb un nombre relativament baix de contagis i, especialment, de morts per Covid-19 (fins al maig se n'havien acumulat 6.700, quan Espanya, per exemple, ja s'acostava als 25.000), malgrat que no es va arribar a demanar el confinament domiciliari. Però a la tardor la situació va canviar radicalment: Merkel va intentar avançar-se a la segona onada imposant noves restriccions, però això no va impedir que al novembre s'haguessin de tancar la restauració i els establiments culturals, i que abans de Nadal s'ordenés un confinament total i el tancament d'escoles i del comerç no essencial.

Amb el canvi d'any la situació va començar a millorar clarament i a finals de febrer es van començar a relaxar algunes mesures, començant per l'obertura d'escoles i perruqueries. Fa tres setmanes es va dissenyar un pla de desescalada territorialitzat i en cinc etapes, vinculades al fet que la incidència acumulada es mantingués per sota dels 50 casos setmanals per 100.000 habitants. Però el document preveia també que les restriccions es poguessin tornar a endurir en cas que el nombre de contagis se situés, durant tres dies seguits, per sobre dels 100 setmanals per cada 100.000 habitants. Aquest "fre d'emergència" és el que ara s'ha activat.