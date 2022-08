Alerta per la possibilitat de pluja intensa a la Cerdanya i l'Alt Urgell

Andorra la VellaProtecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla InunCat per la previsió de pluja intensa aquest dimarts a la tarda, a tota l'àrea de l'Alt Pirineu i el Prepirineu, a més de la Catalunya interior i la plana de Lleida, segons informa Ràdio Seu.

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges poden superar els 20 l/m2 en només 30 minuts. Les comarques amb més risc de tempesta sobtada són el Solsonès i el Berguedà. Tot i això, l'avís també abasta totes les comarques a l'entorn d'aquesta zona, com són l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, Osona, el Bages, el Solsonès i l'Anoia, a més del Pallars Sobirà, el Jussà, l'Alta Ribagorça i quasi tota la regió de Ponent. En canvi, no hi està inclosa la Val d'Aran.