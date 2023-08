Andorra podria participar a Eurovisió a partir del 2025

Andorra la VellaEl retorn d'Andorra al Festival d'Eurovisió no es produirà abans del 2025, tal com declara el Director de Continguts d'RTVA, Dani Ortolà, a la revista Eurovision Spain. La decisió de no participar en l'edició de Malmö 2024 està ja presa, i serà a partir del pròxim any que el rumor del retorn del Principat al concurs podria confirmar-se, de cara a les pròximes edicions.

La participació d'RTVA a Eurovisió es va detenir en 2009, tan sols 5 anys després del seu debut en 2004. Susanne Georgi havia afirmat en el passat tenir un acord verbal amb el Govern per al retorn del país al concurs en 2022; no obstant això, aquesta expectativa no es va materialitzar.