Andorra la Vella destinarà uns 300.000 euros a la remodelació del passatge de l'Aigüeta

Andorra la VellaAmb la voluntat de continuar afavorint l'accessibilitat dels carrers d'Andorra la Vella, el comú de la capital té previst iniciar ben aviat les obres de remodelació del passatge de l'Aigüeta, una intervenció que es basarà en la col·locació d'un nou paviment i en la instal·lació d'un ascensor que connectarà de manera més fàcil i accessible el passatge amb la zona del The Cloud.

Segons ha anunciat aquest dimarts la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, està previst que el concurs públic per a dur a terme la intervenció es faci públic aquest dimecres al BOPA i, a l'espera de rebre les pertinents ofertes, la corporació estima que s'invertiran al voltant de 300.000 euros. Una vegada l'oferta sigui pública la idea és que s'adjudiquin les obres en un mes i que els treballs no s'allarguin més de dos mesos.

Aquesta serà, per tant, la fase 1 dels treballs, ja que posteriorment es preveu actuar en una segona fase sobre el passatge Europa. A hores d'ara, però, aquesta intervenció no es pot dur a terme tenint en compte que de manera imminent s'iniciaran les obres de remodelació del passatge Biscariet "i seria una mica complicat fer-ho tot alhora".

Marsol ha fet pública la notícia en el marc de la visita privada que aquest dimarts ha fet a Andorra la Vella l'alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, per veure 'in situ' la transformació urbanística de la parròquia. De fet, el canvi de model a la capital està inspirat en la localitat gallega i té com a objectiu afavorir el desenvolupament sostenible i situar el vianant al centre de les polítiques. Els cònsols de la capital van visitar Pontevedra a principis del 2017 i aquest va ser el punt de partida del canvi que la parròquia porta experimentant els darrers anys.

Precisament, Marsol ha posat en relleu que aquell desplaçament a Pontevedra va ser "molt inspirador", per la qual cosa es van agafar diferents idees per aplicar-les a Andorra. Al seu torn, Miguel Anxo González ha reconegut que en 10 anys "la transformació -de la parròquia- ha estat espectacular", assegurant que la capital "està plena de vida i és dinàmica i neta". De fet, l'únic punt negatiu que ha destacat el mandatari gallec és la velocitat dels vehicles, tant dels cotxes com de les motos, ja que "em sembla excessiva". "Els carrers no són carreteres i de vegades només es pot pacificar amb mesures de control de velocitat, que són les que realment funcionen", ha dit.

Lligat al nombre de vehicles que hi ha als carrers, i en resposta a la pregunta dels periodistes, la cònsol major ha assegurat que actualment la parròquia disposa de suficients aparcaments tant per a residents com per a turistes, ja que "no els tenim gairebé mai plens al 100%". L'únic a retreure, però, és que "gairebé tots són llogats", malgrat que "cada vegada en tenim més de propis".