Aquests són els sectors que marcaran els mercats financers el 2024

Andorra la VellaL'entitat financera Creand Crèdit Andorrà ha estat l'amfitriona d'una conferència de gran rellevància titulada "Perspectives per al 2024 i Estratègies per a la Preservació del Capital", la qual ha estat presentada per David Macià, CFA, director d'Inversions i Estratègia de Mercats a Creand Asset Management. La conferència ha buscat donar llum sobre el panorama actual dels mercats financers i les projeccions per al pròxim any.

En el transcurs de l'exposició, Macià ha identificat quatre elements crítics que, segons la seva anàlisi, jugaran rols determinants en els mercats financers durant l'any 2024. En primer lloc, s'ha destacat la importància del context geopolític global, subratllant les eleccions als Estats Units com un factor de rellevància. Se suggereix que, “probablement”, aquestes eleccions culminaran amb el retorn de l'expresident Donald Trump al poder, el qual podria tenir implicacions significatives pels mercats.

En relació amb les taxes d'interès, Macià ha indicat que els mercats aspiren a evitar increments sense precedents, tot i que ha advertit que a llarg termini, aquestes taxes podrien ser més elevades del que actualment s'anticipa. Pel que fa a la possibilitat d'una recessió econòmica, l'expert ha subratllat que, tot i que a principis del 2023 s'anticipava una recessió, finalment no es va materialitzar, encara que persisteix com una possibilitat pel pròxim any.

Una economia global i digital

Finalment, la intel·ligència artificial ha estat assenyalada com a quart element crític que, segons Macià, continuarà tenint un impacte significatiu en els mercats financers.

Tot i la incertesa inherent a aquests elements, Macià ha assegurat que continuaran existint oportunitats d'inversió, possiblement més que en l'actualitat. Ha destacat que, en els pròxims anys, la lluita principal continuarà sent contra la inflació. Macià ha advertit que la inflació serà, de mitjana, més elevada del que s'ha experimentat en anys anteriors, la qual cosa ha d'influir en les decisions d'inversió amb l'objectiu de preservar el poder adquisitiu del capital.

La conferència, que ha atret una audiència selecta interessada en les perspectives econòmiques, confirma la rellevància de Creand Crèdit Andorrà com una entitat líder en l'àmbit de la gestió d'actius i les finances a Andorra.