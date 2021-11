Arranjament de la pista multiesportiva de l'estadi comunal

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella durà a terme la tardor de l'any que ve la rehabilitació de la pista multiesportiva de l'estadi comunal Joan Samarra Vila, que es troba tot just a l'entrada de les instal·lacions. Les obres han estat adjudicades per un import de 130.278 euros i és previst que s'allarguin dos mesos un cop s'iniciïn.

Tal com exposen des de la corporació comunal aquest espai s'ha de reformar, ja que el paviment, que era de gespa artificial, estava molt malmès i s'ha de canviar. Ara se substituirà per un terra de resina sintètica.

Els treballs s'han de fer ja de cara a l'any que ve perquè es necessita una temperatura més alta que la que hi ha actualment.

Tal com concreten des del comú, aquesta pista s'utilitzarà per a activitats esportives i lúdiques de joventut i no per a clubs. En aquest sentit, cal recordar que l'espai jovent es troba ubicat a l'estadi comunal des de l'estiu passat. Cal recordar que aquestes instal·lacions han suposat un guany quant a metres quadrats respecte de les anteriors, que estaven ubicades al parc Central. El canvi, va manifestar ara fa poc el conseller d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha anat acompanyat d'un increment dels usuaris.