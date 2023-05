Atenció dermatològica a 70 persones de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Andorra la VellaUn any més, la clínica dermatològica Dermandtek ha visitat la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) per fer revisions de pell a les persones ateses als serveis de l’entitat. Aquest control, dut a terme pel doctor Francisco López amb el seu equip, té com a objectiu detectar de forma preventiva qualsevol problema, lesió o malaltia cutània i oferir els tractaments més adients perquè es pugui mantenir la pell saludable i sense afeccions. En aquesta ocasió, s’ha atès un total de 70 persones dels diferents serveis de la fundació, d’on el doctor n’ha volgut destacar "el molt bon estat de la pell, degut també a la cura que es té per la higiene de les instal·lacions". A més, ha valorat d’una forma molt positiva la salut de la pell de les persones amb mobilitat més reduïda, ja que "les zones del cos més sensibles es mantenen hidratades i la postura d’aquestes persones es canvia molt sovint". Amb tot, el doctor ha indicat que al llarg dels anys, des que es van iniciar aquestes revisions anuals, s’han detectat molt poques incidències a nivell dermatològic. Un fet que corrobora la "bona feina que es duu a terme des dels serveis d’atenció directa".

En les exploracions dermatològiques realitzades, es comproven les pigues i si les persones ateses tenen afeccions com poden ser irritacions de la pell seca, pell atòpica, acne o infeccions cutànies de caràcter lleu. Una vegada finalitzada la visita, en coordinació amb l’àrea sociosanitària de la fundació, s’envien informes dels resultats de les revisions a les famílies i, en els casos que siguin necessaris, es prescriu el tractament que requereix cada persona.

Vuit anys de col·laboració amb la FPNSM

Des del 2015, la clínica dermatològica Dermandtek realitza revisions anuals i de manera altruista, a les persones ateses dels serveis de la FPNSM, per tal de comprovar l’estat de la seva pell. Una acció que cada any es duu a terme com una forma de contribuir i vetllar, des de l’àmbit dermatològic, per la salut de les persones ateses en els serveis.