Avenços en els drets laborals però encara deures a fer

Andorra la VellaEl Comitè europeu de drets socials (CEDS) ha fet públiques aquest dimecres les conclusions de l’informe presentat per Andorra sobre l’aplicació dels articles 1.1, 1.2, 1.4, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.3 i 20 de la Carta Social Europea en el període comprès entre l’1 de gener del 2015 i el 31 de desembre del 2018. Andorra compleix amb set de les onze disposicions de la Carta Social Europea, recollides en els articles mencionats, i que fan referència a l’ocupació laboral, formació i igualtat d’oportunitats. Des del Govern es valoren les conclusions "amb satisfacció, pels avenços que any rere any s’aconsegueixen en l’àmbit dels drets socials". A més, recorden que les dues disposicions considerades de no conformitat pel CEDS "actualment ja serien de conformitat gràcies als canvis legislatius introduïts després de l’avaluació. Les dues disposicions restants no s’han pogut avaluar per manca d’informació, que es podrà proporcionar en els següents informes", afegeixen.

El CEDS avalua el compliment de les disposicions de la Carta Social Europea acceptades per Andorra. D’aquesta manera, l’organisme fa una anàlisi d’articles per blocs temàtics en un període de temps limitat de tres anys. A tall d’exemple, en l’anterior avaluació del CEDS d’Andorra, publicada l’any passat, es complien 23 de les 26 disposicions de la carta relacionades, en aquest cas, amb els drets vinculats a infants, famílies i persones migrants i es va estudiar el període comprès entre l’1 de gener del 2014 i el 31 de desembre del 2017. La pròxima avaluació tractarà el bloc temàtic de salut, seguretat social i protecció social.

Així, pel que fa a les conclusions de conformitat, l’informe del Comitè europeu de drets socials es refereix al dret al treball i destaca la política de plena ocupació, l’orientació, la formació i la readaptació professionals, així com el dret a l’orientació professional i a la formació professional.

També s’ha avaluat positivament l’existència de la formació tècnica i professional, l’accés a l’ensenyament tècnic superior i a l’ensenyament universitari, a la formació i la reeducació professionals dels treballadors adults i a les persones en situació d’atur de llarga durada. A més, hi ha conformitat en relació amb el dret de les persones amb discapacitat a tenir un treball i a rebre formació professional.

Quant a les dues conclusions de no conformitat, en una d’aquestes el CEDS assenyala que els estudiants, abans de tramitar una demanda d’ajuda financera per realitzar estudis superiors, han de tenir una residència de tres anys. Sobre aquest punt, el Govern havia informat al comitè que tenia la intenció de presentar al Consell General una proposta de modificació de la Llei 9/2014, relativa a l’ajuda als estudis, per tal de suprimir aquest requisit de tres anys de residència. Tanmateix, en el moment d’aprovar les seves conclusions el CEDS desconeixia si la proposta de modificació havia rebut el vistiplau parlamentari, declarant la no conformitat. En tot cas, el passat 25 de juny, el Consell General va aprovar la modificació de la llei d’ajuts a l’estudi, suprimint el requisit de residència mínima de tres anys per poder aspirar als ajuts d’ensenyament superior, entre altres canvis. Per tant, aquesta disposició ja és conforme amb la Carta Social Europea.

L’altra conclusió negativa és relativa al dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte en matèria d’ocupació i de professió, sense discriminació basada en el sexe, així com a les obligacions de garantir el dret a una remuneració igual per un treball igual o d’un valor igual. El comitè considera que, malgrat que hi ha recursos efectius a nivell judicial per fer reclamacions en cas de discriminació salarial, falten mesures que garanteixin transparència i permetin comparar les feines (entre dones i homes) i cal promoure més la igualtat salarial. Des del Govern assenyalen que no obstant això, el projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes –presentat el 10 de març al Consell General–, en cas de ser aprovat, "donarà resposta a les inquietuds del CEDS sobre la bretxa professional de gènere i la reducció de les diferències de remuneració entre dones i homes".

Finalment, de les onze disposicions a estudiar en el bloc d’ocupació laboral, formació i igualtat d’oportunitats, n’hi ha dues que no han estat avaluades, ja que el comitè considera que manca informació per poder valorar adequadament la seva conformitat. Fan referència a la lliure elecció del treball, no discriminació, prohibició del treball forçós, en el qual el CEDS reconeix que Andorra ha fet molts progressos si bé demana més informació sobre punts concrets (l’activitat del Raonador del Ciutadà, enfortiment de les inspeccions, dades estadístiques, etc.)

L’altra disposició no avaluada està lligada al dret de les persones discapacitades a l’autonomia, a la integració social i a la participació en la vida de la comunitat. En concret, el comitè demana més informació en el proper informe sobre l’aplicació de la Llei de mesures urgents per a l’aplicació del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat.