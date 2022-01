Què tenim avui per dinar?

Andorra la VellaCada setmana, un nou menú. Amb aquest principi el xef de Pyrénées Andorra, Laurent Chiaramonti, dirigeix el restaurant de cuina mediterrània La Bohème. Setmanalment, el compte d'Instagram de Pyrénées publica en els seus 'stories' el nou menú que ofereix el restaurant de la tercera planta i així els clients poden saber amb antelació els plats que s'han preparat per a aquella setmana.

La varietat culinària de La Bohème canvia constantment per, segons explica el mateix Chiaramonti, "per oferir 10 plats nous cada setmana, els quals estan fets amb fruites i verdures de temporada, per ser més sostenibles, i per aconseguir que un sabor autèntic i que el preu sigui raonable". En aquest sentit, el xef de Pyrénées, que va agafar les regnes del servei de restauració del grup fa poc més d'un any, assegura que "procurem que La Bohème tingui una línia mediterrània molt marcada, i que l'oferta culinària a cada espai sigui molt diferent".

Estigueu atents perquè, demà dilluns, La Bohème de Pyrénées Andorra ens descobrirà què es cou entre els seus fogons.