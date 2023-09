Baró afirma que es presentarà una llei per despenalitzar l'avortament abans de finalitzar la legislatura

Andorra la VellaEl projecte o la proposició de llei per despenalitzar l'avortament es presentarà al Consell General abans de finalitzar la legislatura. Ho ha asseverat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en declaracions als mitjans de comunicació en el marc de la cloenda de la 39a Universitat d'Estiu i Tardor, on ha manifestat que des de l'executiu i la majoria parlamentària que li dona suport continuaran tractant la temàtica amb discreció i cura, vinculat amb un "diàleg amb els coprínceps i el Vaticà".

En aquest sentit, en relació amb la voluntat del grup parlamentari de Concòrdia de presentar una iniciativa legislativa perquè la interrupció voluntària de l'embaràs no figuri en el Codi Penal, Baró ha indicat que el grup té "tota l'autonomia i sobirania per tirar endavant la proposició de llei" i ha matisat que la voluntat o el que faci Concòrdia "té un efecte neutre sobre la nostra iniciativa política". Igualment, s'ha mostrat a favor "d'arribar a un consens" amb totes les forces parlamentàries per tirar endavant, en el seu moment, el projecte o la proposició de llei per despenalitzar l'avortament.

D'altra banda, qüestionat per la implantació i funcionament de la nova assignatura 'Créixer en valors', que substitueix l'alternativa a la religió als centres del sistema andorrà, el ministre ha assenyalat que el programa educatiu amb un contingut plural, democràtic i de formació ciutadana i filosòfica. "Els alumnes que no vulguin cursar religió ara tenen una assignatura amb un contingut de qualitat i encara als valors", ha exposat.

En el marc de la cloenda de la 39a Universitat d'Estiu i Tardor, el titular d'Educació i Universitat ha detallat les temàtiques tractades durant les conferències, centrades en els avenços i límits de la medicina al segle XXI, posant en relleu que les qüestions tractades són "d'interès per part de tot el públic andorrà", un fet que, ha considerat, ha quedat demostrat amb un increment de la participació en les conferències.

Per la seva banda, la ponent Carme Torras ha explicat que la seva conferència gira entorn de la tecnologia assistencial, fent el punt sobre la creació de robots per facilitar a les persones grans les necessitats bàsiques, com màquines per ajudar-les a menjar, a vestir-se o a fer exercicis cognitius. En aquest sentit, ha apuntat que la iniciativa té molt bona acollida entre els cuidadors i els pacients que requereixen aquests serveis, ja que, en certa forma, els proporcionaria més autonomia en el seu dia a dia i propiciaria que "les cuidadores i els familiars que anessin a visitar a les persones als centres residencials els proporcionessin caliu i suport emocional".

A més, ha posat de manifest que aquests robots permetrien que els professionals del sector dediquessin el seu temps de treball a dur a terme les feines qualificades que els correspon, per la qual cosa "no suposaria una pèrdua de personal, al contrari, els afavoriria". "Crec que hi ha molta demanda i molts professionals que estarien molt disposats i que volen, tant cuidadors com pacients", ha asserit.