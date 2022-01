Benazet considera que la variant Òmicron podria ser "imbatible"

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, afirma que preveu que la variant Òmicron infecti a tota la població i que baixi la seva incidència al país durant les pròximes tres o quatre setmanes. Ho ha manifestat aquest dimecres durant la roda de premsa de consell de ministres, en la qual ha recordat que es tracta d'una soca amb moltes més mutacions respecte a les sorgides anteriorment, per la qual cosa "és molt més transmissible" i "té un període d'incubació molt curt", motiu pel qual la considera gairebé "imbatible", tenint en compte que serà molt difícil, almenys en un termini curt de temps, que aparegui una altra variant del coronavirus que la pugui deixar enrere. "L'Òmicron és igual d'infectiva que el xarampió. Afectarà a tota la ciutadania, però tindrem menys casos greus", ha dit.

En aquest sentit, ha exposat que no es tracta d'una malaltia "com la grip", ja que les casuístiques són diferents i "li hem de tenir respecte", malgrat que el risc d'acabar a la Unitat de Cures Intensives, si s'està immunitzat, "és molt inferior". "La gravetat dels casos greus amb la Covid són més elevats que amb la grip, no és comparable, grip amb afectacions greus són persones molt fràgils i amb l'Òmicron també hi ha gent jove amb infeccions greus", ha puntualitzat. Benazet també ha asseverat que diversos experts mèdics pronostiquen que aquesta nova soca del coronavirus "acabarà sent una malaltia endèmica", és a dir, que es mantindria de manera estacionària durant períodes prolongats, però ha matisat que en relació amb la pandèmia, "tothom s'ha equivocat amb la futurologia".

El ministre també ha explicat que a diferència de la resta de soques sorgides durant els últims gairebé dos anys, Òmicron no té una afinitat pel pulmó gràcies a les seves múltiples mutacions, però ha reafirmat que encara que la pressió al sistema sanitària hagi reduït i es trobi en una situació "estable", es preveu que durant les pròximes setmanes l'estrès recaigui sobre "el sistema d'atenció primària" d'una manera "molt" notable. Benazet preveu que la pressió als CAP derivi en tensió a les empreses pel nombre de baixes laborals que s'estableix amb el nou protocol, les quals també afectaran els sanitaris, i ha esperonat a la població a seguir amb la vacunació de la tercera dosi per poder combatre els efectes de la variant, que, malgrat que siguin més lleus que amb la Delta, si no s'està immunitzat hi ha moltes més probabilitats de generar afeccions greus. Així doncs, ha comentat que cal estar atents "al coll de la botella", l'UCI, perquè a banda dels malalts de Covid, també "hi ha altres persones amb malalties".

El titular de la cartera sanitària també ha recomanat la utilització de la mascareta FFP2 per a les persones vulnerable, a banda de mantenir les mesures de distanciament, ventilació i higiene de mans. "Les hem de protegir", ha afirmat.

Petites modificacions al protocol en ser contacte

A la roda de premsa de consell de ministres també hi ha assistit la presidenta del Col·legi de Metges, Meritxell Cosan, qui, juntament amb el ministre, han apuntat els detalls dels protocols per a contactes de positiu. D'aquesta manera, ha fet especial esment a la necessitat d'esperar-se fins 72 hores després d'haver tingut contacte, excepte si es mostren símptomes d'infecció, amb el contagiat, ja que, tal ha asseverat, "quan la gent va a la plaça de braus i es fa una TMA perquè ahir va estar amb un positiu, ja sabem que donarà negatiu", un fet que proporciona una "falsa seguretat" al ciutadà, el qual segueix circulant quan potser "al cap de tres dies sí que ho és". I, fent esment a la seva professió de ginecòloga ha posat d'exemple dels tests d'embaràs, els quals les parelles no es realitzen el primer dia, sinó que "té el seu procés" i "amb la covid, és igual".

Cosan ha assenyalat que al nou protocol hi ha dues classes de contactes. Per una banda, la persona que té símptomes compatibles amb la malaltia, la qual s'haurà de fer un test d'antigen d'entrada en un lloc oficial i si el resultat és negatiu "ha de continuar buscant" i fer-se una TMA "immediatament". Si segueix donant negatiu en coronavirus i està immunitzat, haurà d'estar en vigilància passiva durant deu dies i si no està vacunat, set dies en aïllament domiciliari i set més en vigilància passiva. Per l'altra, en el cas dels contactes asimptomàtics, si té la pauta completa de vacunació "tardarà més a presentar el virus", per la qual cosa es demana que resti en vigilància passiva durant tres dies a partir del contacte i després es faci una TMA. "Que no sigui abans, si us plau", ha demanat. Si dona un resultat positiu, la CASS li tramitarà la baixa automàtica i si dona negatiu, haurà d'estar deu dies en vigilància passiva, és a dir, "anant de casa a la feina i reduint al màxim la seva vida social evitant veure familiars i anar de compres".

En referència als contactes sense símptomes i no vacunats, la presidenta ha assenyalat que s'han d'aïllar directament, gestionar la baixa laboral a través de l'Oficina Covid i quan passin les 72 hores es podran fer la prova diagnòstica a la plaça de Braus. Si el resultat és negatiu, se l'hauran de repetir al cap de tres dies més. A més, ha recordat que els ciutadans tenen a la seva disposició la informació necessària a l'apartat de la web del Col·legi de Metges (COMA), i ha remarcat la necessitat que les persones embarassades es vacunin al·legant que el virus té una major afecció en aquesta població i la immunitat "està recomanada".

Noves mesures als centres sociosanitaris

Benazet també ha fet esment de les noves mesures pels centres sociosanitaris i de dia, explicant que a partir d'ara només es permeten visites de tres familiars a la setmana per persona resident i que s'ha modificat el protocol de retorn després de dormir fora de la residència. Així doncs, els residents que pernoctin fins a 2 dies se'ls farà un test el dia que tornin i un TRA i una TMA el quart dia des del retorn. Pels que passin fora tres nits o més, se'ls durà a terme un test i una TMA el dia que tornin i un TRA al quart dia. En relació amb els cribratges periòdics, el ministre ha indicat que es realitzarà una TMA a tots els residents un cop per setmana, que el personal vacunat es farà una TMA cada quinze dies i dos tests setmanalment. Per cloure, els treballadors no immunitzats s'hauran de fer un TRA cada inici de torn i una TMA bisetmanalment.