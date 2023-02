Els beneficis de menjar pernil ibèric de gla

Des d'ara i fins el març s'inicia l'elaboració d'un dels productes que més agrada: el pernil. No obstant això, perquè un pernil sigui qualificat d'excel·lent, aquest es comença a treballar durant la tardor. L'alimentació del porc i que aquest s'alimenti en plena llibertat, en espais exteriors, és la clau de l'èxit per aconseguir un bon pernil ibèric de gla.

La Devesa és l'hàbitat natural del porc ibèric. En aquest espai és on es troba la gla, producte que consumeix el porc amb escreix, uns 10 kg al dia, junt amb altres fruits que fa que l'engreix de l'animal arribi a ser de fins a 1 kg al dia. Tot això, sumat al fet que circula amb total llibertat per la devesa fa que el porc distribueixi el greix que ingereix de la millor manera possible.

Ben coneixedors de tot aquest procés, Pyrénées Andorra tria els pernils ibèrics de gla més selectes que hi ha al mercat, com són, Cinco Jotas i Joselito.

Tots aquests productes segueixen el procediment que hem explicat a l'inici amb les seves varietats, però l'excel·lència del producte està garantida. Només cal tastar-lo i assaborir-lo amb un bon maridatge i gaudir dels petits plaers de la vida.