Bohèmia i viatgera, així és Stella Forest

Andorra la VellaEl 'boho-chic' continua sent un dels protagonistes indiscutibles de la temporada primavera-estiu. L'estil fresc i despreocupat -però alhora elegant- encara és venerat pels experts en moda. I raó no els hi falta; la moda bohèmia serveix per a anar de casament, sopars a l'aire lliure i passejos d'estiu. Segons els complements i accessoris, podràs fer-los més o menys informals.

Una de les marques més emblemàtiques d'aquest estil atemporal és Stella Forest, que acaba d'arribar al Principat de la mà de Pyrénées Andorra . La firma s'inspira en la màgia dels viatges per a crear les seves peces, com un anhel d'aquells llocs llunyans que ens inspiren d'emocions i bellesa. A la segona planta de Pyrénées ja es pot trobar la nova col·lecció, de materials nobles, talls fluids, femenins, còmodes i de teixits multicolors que tendeixen a l'infinit. De fet, una de les característiques més marcades de Stella Forest és la perfecció dels seus estampats, dissenyats en el seu taller parisenc com si anessin autèntiques obres d'art.

Moda prêt-à-porter familiar

Stella Forest és una marca prêt-à-porter que ha sabut mantenir també el seu esperit familiar, conservant els valors i l'autenticitat dels seus orígens parisencs, que van néixer fa vint-i-dos anys. La seva cofundadora i dissenyadora Christel Boniface ha tingut sempre present que la noblesa dels teixits amb els quals crea les seves peces, és un factor fonamental perquè els estampats es mantinguin com el primer dia, i gràcies a la passió i determinació que caracteritzen Boniface, cada col·lecció marca tendència, però manté un perfil atemporal que permet reutilitzar-les any rere any. Descobreix la seva darrera proposta per a la nova temporada, a Pyrénées Andorra .