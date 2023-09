Què ens cal saber sobre el colesterol?

Un dels paràmetres que observen amb atenció els metges són els nivells de colesterol. Quan aquests són elevats, s'acostuma a pensar en dietes estrictes i en prohibir certs aliments. La principal causa d'un colesterol alt és causada per l'alimentació del nostre dia a dia i de l'estil de vida que portem. Així que fer exercici diari i optar per una alimentació equilibrada i sense excessos pot ajudar a recuperar els nivells òptims de colesterol.

Si deixem de costat els greixos saturats, com ara, pastissos, embotits, conserves, carns vermelles amb greixos animals, entre altres, és molt probable que abaixem els nivells de colesterol. Ara bé, si amb això no és suficient, caldrà introduir els complements nutricionals que ajudin a reduir el colesterol. Així, els àcids grassos essencials omega-3 o el llevat vermell d'arròs acompanyats d'una dieta rica en fruites, verdures, cereals, llegums i peix poden donar els resultats esperats. Això només és un exemple, però l'a, b, c que han d'aprendre les persones que han d'abaixar els nivells de colesterol és la següent: introduir les fibres i els antioxidants dins l'alimentació. Grup de productes que són fàcilment localitzables en qualsevol supermercat, com ara, el de Pyrénées Andorra.

Per tant, per reduir els nivells de colesterol caldrà menjar verdures i fruites grogues i taronges i verdures de color verd fosc, aliments rics amb vitamina C (llimona, llima, taronja, maduixa, mora, pinya, mango, kiwi, papaia, espinacs, raves, julivert, col, coliflor, bròquil, pebrot i enciam) i vitamina E (olis vegetals, olis de llavors premsades en fred, nous, ametlles, avellanes, pebrot, alvocat, api).