El calçat que sempre és tendència

Si hi ha un calçat d'estiu de màxima tendència aquest és, sense dubte, l'espardenya. Aquesta es caracteritza per ser elegant, còmode, fàcilment combinable, estiloses... La llista d'adjectius es pot fer interminable, però els que hem nomenat serien els més significatius. L'espardenya és un calçat que ja s'utilitzava durant l'edat mitjana, però amb el pas del temps ha evolucionat de tal manera que ara mateix ja és un must de l'estiu.

A la sabateria de Pyrénées Andorra hi trobem un ampli reguitzell d'espardenyes que barregen tradició i artesania. Firmes com Vidorreta o Castañer en són un clar exemple i han sabut agafar la base de l'espardenya tradicional i donar-li el seu toc personal.

Icones del món del cinema o cultura s'han calçat espardenyes de la casa Castañer que va saltar a la fama dins el sector de la moda després de la seva vinculació amb Yves Saint Laurent als anys 70 quan ambdós van crear les primeres espardenyes amb falca. Des d'aleshores, la firma catalana ha viscut un període d'expansió que no ha perdut l'essència dels seus inicis que combina a la perfecció tradició, artesania i materials naturals.

Les espardenyes de la firma Vidorreta, elaborades a La Rioja, completen un look jove i informal. Alhora, el disseny de les sabates d'aquesta firma desprenen vitalitat i frescor.

Vesteix-te amb algun dels models d'espardenyes de Vidorreta o Castañer i llueix amb elles tradició i història.