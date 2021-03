Camí de la quarta onada

Andorra la VellaEl motiu principal esgrimit per les autoritats catalanes per allargar l'exclusió andorrana de la mobilitat pel territori veí, segons ha explicat aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, és que a la Generalitat "els preocupa moltíssim els moviments de persones" durant els dies festius de Setmana Santa, pel risc de tenir un rebrot, ja que, tot i que es troben en una situació estabilitzada, estan iniciant un repunt dels casos, amb un 40% d'ocupació a les Unitats de Cures Intensives.

Un argument que costa de creure, si es té en compte que és previst que gairebé un milió de vehicles surtin aquest divendres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per passar el primer cap de setmana de desconfinament lluny de les seves residències habituals. De fet, el turisme català d'esquí hauria quedat força més repartit si s'hagués deixat accedir a l'equació el mercat andorrà. Paradoxalment, l'Alt Pirineu i Aran és la regió catalana amb la incidència acumulada a catorze dies més elevada, amb 402 casos per cada 100.000 habitants, però també la que s'espera que rebi més visitants aquest cap de setmana i, segons les reserves turístiques, tota la Setmana Santa. Tot molt coherent.

Però més enllà de les raons reals de l'exclusió andorrana, la por de la Generalitat per les conseqüències d'aquests dies en els que es multiplicaran les interaccions socials a Catalunya està ben justificada. Fa dies que la taxa de reproducció del virus puja i l'epidèmia s'expandeix. Aquest mateix fenomen està passant a la majoria de països europeus, també a Andorra, on, després de gairebé dos mesos per sota d'1, la R0 fa una setmana i mitja que se situa per sobre d'aquesta xifra. És a dir, l'epidèmia s'expandeix i a sobre, l'entrada de turistes catalans es permetrà després que aquests hagin interactuat en massa durant un cap de setmana i una festivitat de quatre dies. Serà com obrir les portes del país i posar una catifa vermella per tornar a donar la benvinguda al SARS-CoV-2.

"Si una petita part de la població genera uns quants casos secundaris, perquè està infectada i no redueix la interacció social, sinó que l'augmenta aquest cap de setmana, els pròxims dies creixerà la transmissió i entrarem en risc de patir una quarta onada", adverteix l'epidemiòleg i president de la Unitat d'Investigació en Tuberculosi de Barcelona (UiTB), Joan Caylà.

Els motius que fan preveure l'arribada d'aquesta quarta onada de la Covid són la soca britànica, més infecciosa i que s'estén per Europa i, sobretot, la relaxació de la societat després de mesos de mesures restrictives i amb un horitzó més o menys proper d'immunitat. A Andorra fa dies que es detecta un increment de positius per Covid. En les darreres 24 hores, per exemple, Salut n'ha detectat 38, quan durant setmanes no passaven de la quinzena. En una setmana s'ha passat d'estar per sota dels 300 casos actius al país, a registrar-ne gairebé 400 aquest divendres.

La pandèmia repunta i, a diferència de França, a Catalunya des d'aquest cap de setmana es multiplicaran les interaccions socials. Més casos de Covid es tradueixen en més pressió sanitària i aquest efecte acaba amb un enduriment de les mesures restrictives. La bona notícia és que la quarta onada arribarà amb els col·lectius més vulnerables i els més exposats al virus ja vacunats i immunitzats. “En les persones per sobre de 74 anys s'ha observat un aplanament total de la incidència del virus" i no es detecten casos, igual que entre els professionals sociosanitaris i sanitaris, ha declarat el ministre, remarcant que les vacunes funcionen perfectament i generen un alt percentatge d'immunitat tres setmanes després de l'administració.