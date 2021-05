El camí del Tamarro de la Comella incorpora un circuit d’equilibris per als infants

Andorra la VellaL’excursió a la zona de la Comella per buscar l’Andy, el Tamarro d’Andorra la Vella, és des d’aquesta setmana més entretinguda per als infants. Al llarg del quilòmetre de la pista el comú ha habilitat un circuit de cinc estructures d’equilibri, adreçades a infants majors de 6 anys, amb l’objectiu de fer més atractiu i divertit el camí i sumar així un nou circuit familiar a l’oferta d’Andorra la Vella, informen.

La zona, que és també un camí de BTT per als més menuts, s’afegeix a altres iniciatives per posar en valor els espais naturals de la parròquia que s’han dut a terme darrerament. De fet, l’excursió cap al Tamarro és l’inici del circuit dels Miradors de l’Obaga que es va habilitar el mandat passat per potenciar l’extensa xarxa de camins d’Andorra la Vella i que ha tingut molt bona acollida. Aquesta acció de promoció turística contribuirà, a més, a donar a conèixer el vessant més sostenible de la parròquia, tal com han constatat en una visita 'in situ' el cònsol menor, David Astrié, i els consellers de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, i d’Aparcaments i Patrimoni Natural, Gerard Menardia.

En aquest sentit, Astrié ha remarcat que Andorra la Vella és una parròquia amb una gran riquesa natural, plena de camins de muntanya i una de les entrades a la vall del Madriu-Perafita-Claror. El comú ha invertit 9.200 euros a les millores, realitzades gairebé de manera íntegra pel personal de l’àrea forestal, del que s’ha rebatejat com el Camí del Tamarro i al qual s’han instal·lat també baranes de fusta per embellir i millorar la zona.

Els infants que participen aquesta setmana de vacances escolars en les activitats lúdiques que organitza el Llamp han estat dels primers a gaudir del reconvertit circuit del Tamarro.