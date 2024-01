Campanya pel desdoblament del tram entre Berga i Bagà

La Seu d'UrgellLa Generalitat està redactant un projecte que milloraria la connexió entre Andorra i Catalunya, però no hi ha encara una data per a l'inici de les obres. Es tracta del desdoblament de la carretera que uneix Berga i Bagà. En principi havia de passar d'un carril per sentit a dos, però es va acceptar que fossin tres en total perquè el cost passava de 700 milions a 178. En les últimes setmanes s'està fent una campanya perquè la Generalitat engegui finalment aquestes obres.

Aquest és el tram més complicat del trajecte entre Andorra i Barcelona per la via del túnel del Cadí. Es tracta d'una possibilitat de la qual fa anys que se'n parla i que acceleraria de forma important el trajecte ja que un cop a Berga hi ha autopista fins a Barcelona. Aquesta opció faria que un cop s'hagi passat el túnel del Cadí i s'arribi a Bagà s'hauria acabat el carril únic per sentit. Això permetria avançaments sense poc risc. I aquest és un altre objectiu important. Minimitzar l'important risc d'accidents en aquest tram per la dificultat d'avançar i la multitud de vehicles lents que hi circulen.

La ruta pel túnel del Cadí permet arribar des de la frontera d'Andorra a Barcelona en poc més de dues hores. El problema actual és que hi ha dos trams de circulació lenta amb un sol carril per sentit de la marxa. El primer és el que va des de la frontera fins a la desviació cap el túnel del Cadí i el segon s'allarga des de la baixada del túnel fins a Berga. El primer tram difícilment es desdoblarà mai perquè és una carretera de muntanya amb un trànsit més limitat, el segon en canvi és una reivindicació històrica de diferents comarques catalanes.

El portaveu del PSC del Berguedà Abel García ha indicat que "des de fa anys veiem com els caps de setmana i festius aquest tram queda col·lapsat de cotxes que van a la Cerdanya o Andorra, amb conseqüències greus per a la connectivitat i mobilitat de tots els municipis de l’alt Berguedà. Alhora, situacions de perill per la manca de civisme de molts conductors que pretenen fer drecera conduint per nuclis urbans o per camins rurals no aptes, per assumir aquest tipus de trànsit rodat". Aquesta situació es va viure aquest passat Pont de la Puríssima.

El parlamentari de Junts David Saldoni acompanyat per alcaldes i regidors de Junts al Bages, Solsonès, Berguedà i Baix Llobregat va reclamar també a la Generalitat que tiri endavant aquest projecte. “El Bages i la Catalunya Central no podem perdre oportunitats i autolimitar-nos”, va afirmar.