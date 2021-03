Canvis en el reglament per donar més ajudes socials a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha aprovat amb els vots a favor de majoria i oposició, un seguit de canvis en el reglament de prestacions econòmiques socials que amplia les ajudes a les que es podran acollir els ciutadans. Així, per exemple, s'ajudaran les persones que compleixin els requisits en aspectes com guarderies, ludoteques o guardes d'infants privats. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que amb aquesta ampliació es vol ajudar no només les persones que es vegin afectades pels efectes de la Covid-19 sinó també les empreses que donen aquests serveis. Des de l'oposició la consellera Dolors Carmona ha valorat que propostes que van posar sobre la taula hagin estat tingudes en compte, la qual cosa celebren ja que creuen que d'aquesta manera s'ajuda els ciutadans. Ha demanat, però, que hi hagi una major "proactivitat" en detectar les mancances i ajudar les persones. Aquests canvis han estat aprovats en una sessió de consell de comú en què també s'han tancat els comptes del 2020, amb un superàvit d'11,6 milions, arran del fet que moltes de les obres compromeses no van poder-se executar. També s'ha aprovat reconduir totes aquestes partides, amb la qual cosa el superàvit real seria d'uns 300.000 euros.

Així, la cònsol major ha destacat el fet que el reglament que s’ha modificat inclogui de manera específica ajudes a les persones que han patit els efectes de la crisi derivada de la Covid-19 i que s’ampliï més el tipus d’ajudes que es donen. En aquest sentit, ha recordat que ja hi havia prestacions per a escoles bressols o ludoteques públiques però que ara si les famílies ho necessiten també es cobriran les de l’àmbit privat. Concretament, es podran subvencionar serveis externs al comú com per exemple atenció domiciliària, guarda a domicili, activitats de lleure o serveis funeraris. A més, s’amplia l’exoneració del foc i lloc i de les taxes d’enllumenat, aigua i higiene pública mentre duri la pandèmia a les persones que s’han quedat sense feina i estan inscrites al Servei d’Ocupació, a les que han patit una suspensió temporal de contracte i a les que tenen una reducció de la jornada laboral. La cònsol major ha recordat que hi ha una partida de 100.000 euros per a aquest tipus d’ajuda i també que l'any passat es va ampliar i no es va esgotar. Tal com s’ha esmentat, des de l’oposició han donat suport a aquest canvi. “Valorem el procediment (per treballar els canvis) i és un exemple a seguir”, ha manifestat Carmona, ja que el resultat final “és de millor qualitat”. En aquest sentit, ha manifestat que “més del 50% de les propostes" que van fer "s’han tingut en compte”. De totes maneres, creu que cal una “major proactivitat per avançar-se a les necessitats” que puguin presentar les persones.

Durant la sessió de consell de comú la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors i de Recursos Humans, Letícia Teixeira, ha destacat que aquestes ajudes a les famílies se sumen a les que es van donar a les empreses i que s’amplien a 33 hotels i vuit pubs i discoteques de la parròquia que es podran també beneficiar de l’exempció del pagament de l’impost de radicació comercial i de les taxes d’higiene pública i enllumenat, arran del fet que s'hagin vist afectats per la suspensió de l’activitat del 2020. Aquests ajuts ascendeixen a més de 55.000 euros i se sumen als que ja es van fer per a d’altres empreses afectades per la crisi de la Covid-19 i a les quals ja s'ha destinat un milió d’euros, tal com ha subratllat tant Teixeira com Marsol.

Tancament de comptes

Aquests dos canvis s’han aprovat per unanimitat en una sessió de consell de comú que ha servit per aprovar també el tancament de comptes del 2020. D’aquesta manera, el comú va registrar uns ingressos de 46,3 milions i unes despeses de 34,6 milions, amb la qual cosa el superàvit ascendeix a 11,6 milions. De totes maneres, la cònsol major ha incidit en el fet que aquesta quantitat s’explica pel fet que moltes obres que estaven previstes el 2020 s’han hagut de reconduir cap a aquest 2021. De fet, per a aquest any s’han reconduït 11,3 milions, amb la qual cosa el superàvit real seria de 300.000 euros. “A mi m’agrada executar els pressupostos”, ha manifestat Marsol, que ha afegit que el més positiu és que si es té en compte que el resultat final seria d’un superàvit de 300.000 euros es tractaria d’un pressupost “quadrat i perfecte que és el que ha de ser”. També ha valorat que ingressos com els de la construcció hagin servit per pal·liar la davallada que es va experimentar, per exemple, en els aparcaments o la partida que s’ha hagut de destinar a ajudes. Carmona ha destacat que han donat suport a aquest tancament de comptes ja que són conscients que es tracta “d’una situació prou complexa” i que la gestió s’ha fet de la manera correcta.

Urbanisme

En la sessió de consell de comú s’ha donat també llum verda al conveni amb la societat Roc dels Escolls per a la realització d’una passarel·la entre la coberta del futur casino i l’avinguda Meritxell. L’acord permetrà que es pugui fer aquest pas ja que una part del carrer que és de titularitat privada passarà a ser públic. Marsol ha explicat que sembla que el 70% de la coberta del casino, que serà una plaça pública, serà zona verda i ha manifestat que “tot estarà més detallat” a mesura que es vagin signant els acords amb Jocs SA per fer públic aquest espai i per a la construcció de les dues passarel·les de connexió, una amb Meritxell i altra amb la plaça del Poble. En la sessió de consell de comú també s’han acordat dos convenis per a cessions anticipades per poder construir la vorera a diferents zones de l’avinguda d’Enclar que ara està en obres.

Aparcaments

A l’ultim, cal destacar que des de l’oposició han manifestat la seva preocupació pel fet que en breu arrenquin les obres per bastir un edifici a l’aparcament Fener 1, que tot i que a la llarga comptarà amb 800 places suposarà perdre un espai d’estacionament durant un període de temps llarg. En aquest sentit, han destacat que el que cal és que hi hagi “planificació” i per aquest motiu han proposat una taula de treball per analitzar la situació dels aparcaments a la parròquia. Marsol ha recollit el guant i ha manifestat que en el si d’aquesta trobada també vol posar sobre la taula algunes idees que tenen sobre el bus comunal i ha reconegut que a la parròquia “falta aparcament consolidat”.