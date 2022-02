La capital i la Cambra volen incentivar l'activitat comercial a Santa Coloma

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella, juntament amb la Cambra de Comerç, incentivarà l'execució d'un pla de dinamització comercial a les avingudes Santa Coloma i Enclar amb la voluntat d'impulsar l'activitat dels clústers empresarials que se situen a la zona i incrementar l'arribada de visitants i turistes. Ho han manifestat aquest dijous en roda de premsa la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, i la responsable de Formació, Comerç i Turisme Cambra de comerç d'Andorra, Stella Canturri, les quals han exposat que durant el pròxims mesos es durà a terme una anàlisi de l'estat de les empreses per detectar les fortaleses i mancances dels sectors, al qual, tal com han iniciat, s'hi destinaran aproximadament 8.000 euros.

La consellera ha comentat que s'ha decidit tirar endavant aquest pla tenint en compte la casuística de la zona, en la qual es concentra una quarta part dels comerços de la capital, concretament 970 de 4.000, els quals es dediquen, majoritàriament, al sector del motor i els vehicles, "un clúster important de negoci que volem potenciar". A banda, ha ressaltat la gran presència d'equipaments esportius al llarg de les avingudes, la qual també els agradaria impulsar i potenciar.

Els treballs per dur a terme l'anàlisi s'iniciaran de cara a la setmana vinent i, tal com ha detallat Canturri, es faran en tres fases escoltant i recollint les visions, opinions i neguits de les empreses i comerços de l'entorn. Des de la Cambra preveuen que l'estudi estigui finalitzat al juny i es pugui traspassar al comú per començar a treballar en l'execució d'accions de dinamització, que aniran en la línia de la remodelació urbanística que s'està realitzat a la zona.

En la línia de les col·laboracions que manté el comú de la capital amb la Cambra de Comerç, la responsable de l'entitat ha fet balanç de les formacions que es van dur a terme al llarg dels darrers dos anys, a les quals van participar gairebé 300 empreses i comerços. López també ha apuntat que durant els nou primers mesos des de la creació de l'Oficina d'Atenció al Comerç, l'organisme ha atès 300 demandes relatives a l'organització d'accions de dinamització del comerç de la parròquia i també sobre millores a l'entramat urbà.

Més connexions wifi

López també ha anunciat que la corporació contractarà de manera definitiva dos punts de connectivitat wifi a la plaça Guillemó i a l'antiga caserna de bombers després d'haver dut a terme les respectives proves pilot per valorar-ne l'eficàcia i que aquestes hagin tingut "un resultat molt positiu". A més, ha avançat que s'està duent a terme un estudi de viabilitat a la zona de Riberaygua i Travesseres per implementar un altre punt wifi. "El treball que estan duent a terme els comerços de la zona en relació amb la digitalització és molt bo i creiem que seria un dels espais idonis per millorar la connexió, pensant en l'arribada de turistes que se'n puguin benenficiar", ha assenyalat.