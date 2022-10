Carmen Lomana avisa que pot marxar a viure a Andorra per l'impost espanyol als rics

Andorra la VellaCarmen Lomana ha anunciat que potser marxa d’Espanya després de l’entrada en vigor de l’impost a les grans fortunes ja que ella és una del 0,1% dels espanyols afectats. I els noms que ha posat damunt de la taula són Andorra o Portugal. Lomana ha indicat que el que la fa enfadar és «aquesta pressió fiscal tan bestial» perquè «de tot el que guanyes, es quedin amb un 50%, si vens i hi ha una plusvàlua agafen el 21% i en moltes comunitats exigeixen fins a un 30% d’impost de successions».

Lomana ha amenaçat amb què «potser soc una dels que me’n vaig, però per no haver de suportar tantes ximpleries». Ha indicat que «la pressió fiscal és enorme i arriba un moment en què comences a pensar perquè treballo i perquè estalvio. Jo veig que als espanyols no ens ajuden gens, només ens amenacen amb impostos i amb pujades de preus».

I Lomana ha deixat clar quins són els llocs on pot marxar si decideix deixar Espanya: Andorra o Portugal. Ha manifestat que «si el que pretenen és que tots els rics surtin corrents d’Espanya, potser ho aconsegueixen. Portugal i Andorra han crescut molt»