Catalunya prohibeix encendre foc en terreny forestal

La SeuDes d'aquest dimecres i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal català sense autorització, tal com informa Ràdio Seu. La mesura s'aplica des de la Generalitat tenint en compte que amb l’entrada de la primavera i en absència de pluges importants, les condicions favorables als incendis s’incrementen i el nombre de focs podria continuar sent superior a la mitjana de l’època principalment durant els episodis de vent.

La norma catalana regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat. Tampoc es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones de bosc sense una autorització expressa. I no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Finalment, dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un incendi; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Pel que fa a la campanya contra els incendis forestals de l'estiu, començarà a Catalunya l'1 de juny, avançant-se quinze dies.