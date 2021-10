El Centre Esportiu lauredià canvia de nom i marca per potenciar l'esport i la inclusió social

Sant Julià de LòriaLAUesport és el nou nom que des d'aquest dijous llueix el Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria. Després del seu naixement l'any 1988, la instal·lació vol assolir nous reptes i és per això que s'ha apostat per un canvi d'imatge i marca. Segons ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, el que es vol aconseguir amb aquesta modernització és donar una nova dinàmica a l'esport de la parròquia, però també s'aprofitarà per potenciar tot l'aspecte relacionat amb l'àmbit inclusiu. Un altre dels elements significatius és que amb aquest canvi es vol augmentar la fidelització dels socis i fer que "se'l sentin seu", tal com ha indicat el director de LAUesport, Òscar Balcells.

Entrant al detall, el fet d'apostar per la paraula 'Lau' respon a la voluntat de mantenir l'arrel de la parròquia i la seva idiosincràsia. Quant al logotip, Balcells ha posat en relleu s'ha aprofitat per modernitzar la figura que ja hi havia adaptant la imatge a l'actualitat i "seguir afavorint els sentiments de pertinença i identificació". També s'han adequat els colors a aquesta nova imatge, que d'ara endavant seran l''spring green', un verd viu que vol representar símbols de creixement, i el 'mardi gras', un color que potencia l'anterior "i que aporta sentiments com la passió".

Amb aquesta nova marca, per tant, Balcells ha manifestat que "els missatges que volem transmetre són clars". És per això que la instal·lació es troba en tasques de millora dels serveis per als usuaris adults, sense deixar de banda els destinats als infants, i també s'ha ampliat la relació horària, arribant, fins i tot, a oferir servei els diumenges. "Si alguna cosa representarà LAUesport és la il·lusió i aconseguir reptes", ha afegit el director del centre.

Pel que fa a l'aspecte inclusiu, durant la roda de premsa s'ha anunciat una col·laboració amb l'FC Ranger's, que gaudirà de les instal·lacions del centre a un preu reduït i, com a contraprestació, potenciaran el món del futbol entre les persones amb necessitats especials, ensenyant les tècniques principals i oferint sessions de monitoratge. Segons ha detallat Balcells, aquesta diferenciació ha estat un dels punts claus sobre els quals s'ha treballat, ja que malgrat que hi ha altres entitats que també potencien la part inclusiva, la voluntat de LAUesport és fer aquest treball "de forma continuada". A curt termini, també és previst signar convenis d'aquesta mena amb Naturland o Cable Mútua.

Actualment, el Centre Esportiu de Sant Julià compta entre 1.500 i 2.000 socis. En aquest sentit, Balcells ha detallat que, tot i el canvi d'imatge, se seguiran duent a terme les activitats que es realitzen conjuntament amb els sistemes educatius andorrà i francès de la parròquia, als quals se'ls ofereix instal·lacions com la piscina i també gaudeixen d'un servei de monitoratge de natació.